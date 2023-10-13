‡ Эти агонисты опиоидных рецепторов могут содержаться в одном препарате с парацетамолом, ацетилсалициловой кислотой или ибупрофеном. Они часто используются отдельно, так что предельно допустимые дозировки ацетаминофена, аспирина или ибупрофена не ограничивают дозировку опиоидов. Если желательна комбинированная терапия, ацетаминофен, аспирин или ибупрофен могут быть добавлены отдельно, соблюдая максимальную гибкость при назначении дозы опиоидных агонистов.