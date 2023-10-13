Олигосахаридоз и связанные с ним расстройства
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Сиалидоз (256550*)
Нейраминидаза 1 (сиалидаза)
Тип I (синдром вишнево-красной макулярныой сыпи с миоклонусом, легкая форма)
Начало заболевания: 8-25 лет
Метаболиты в моче: повышенный уровень сиалилолигосахаридов
Клинические признаки: вишнево-красная макулярная сыпь, постепенная потеря зрения, катаракта, прогрессирующий миоклонус и атаксия, нормальный интеллект, усиленные глубокие сухожильные рефлексы
Лечение: поддерживающее лечение
Тип II (врожденная, инфантильная, ювенильная и детская формы)
Начало заболевания: при врожденной форме - внутриутробно
При инфантильной форме, рождения до 12 месяцев
При ювенильной и детской формах - 2-20 лет
Метаболиты в моче: повышенный уровень сиалилолигосахаридов
Клинические признаки: все особенности типа I плюс грубое лицо, гипотония, гепатомегалия, асцит, паховая грыжа, задержка роста, потеря мышечной массы, ларингомаляция, множественные дизостозы
Лечение: поддерживающее лечение
Галактозиалидоз (синдром Голдберга, сочетанная недостаточность нейраминидазы и бета-галактозидазы 256540*)
Защитный белок/катепсин (PPCA)
Начало заболевания: при неонатальной форме – с рождения до 3 месяцев
При поздней инфантильной форме – 1-й год.
При ювенильной/взрослой форме, юность, но с широко варьирует
Метаболиты в моче: Повышенное содержание салилолигосахаридов, но свободной сиаловой кислоты нет
Клинические признаки: грубые черты лица, помутнение роговицы, вишнево-красная макулярная сыпь, умственная отсталость, судороги, множественные дизостозы, потеря слуха, гемангиомы, клапанные пороки сердца
Лечение: поддерживающее лечение
Сиалолипидоз (фосфолипидоз; муколипидоз IV, болезнь Бермана; 252650*)
Начало заболевания: 1-й год жизни
Метаболиты в моче: мукополисахариды отсутствуют
Клинические признаки: тяжелая (Берман заболевания) и легкая формы
Задержка развития, помутнение роговицы, дефекты зрения, косоглазие, гипотония, усиленные глубокие сухожильные рефлексы; не рентгенографические скелетные аномалии, макроцефалия или органомегалия
Лечение: поддерживающее лечение
Маннозидоз
Начало заболевания: при типе I – 3-12 месяцев
При типе II - 1-4 лет
Метаболиты в моче: олигосахариды, богатые маннозой
Клинические признаки: грубые черты лица, макроцефалия, макроглоссия, катаракта, гипертрофия десен, небольшая гепатоспленомегалия, множественные дизостозы, гипотония, снижение слуха, изогнутые бедра, панцитопения, рецидивирующие инфекции дыхательных путей, иммунодефицит и аутоиммунные реакции, отклонения в развитии
Лечение: поддерживающее лечение, трансплантация костного мозга или стволовых клеток
Альфа-маннозидоз (248 500*), тип I (тяжелый) или II (легкий)
Альфа-D-маннозидаза
Бета-маннозидоз (248510*)
Бета-D-маннозидаза
Начало заболевания: 1-6 лет
Метаболиты в моче: дисахариды, маннозил-(1-4)-N-ацетилглюкозамин, гепарансульфат
Клинические признаки: грубые черты лица, глухота, задержка речи, гиперактивность, генитальная ангиокератома, извитые сосуды конъюнктивы
Лечение: поддерживающее лечение, трансплантация костного мозга или стволовых клеток
Фукозидоз (230000*)
Альфа-L-фукозидаза
Начало заболевания: При типе I - 3-18 месяцев
При типе II - 1-2 года
Метаболиты в моче: олигосахариды
Клинические признаки: низкий рост, задержка роста, Грубые черты лица, макроглоссия, кардиомегалия, рецидивирующие респираторные инфекции, множественные дизостозы, грыжи, гепатоспленомегалия, ангиокератома, ангидроз и повышенные хлорида в поте, нарушение развития, гипотония, переходящая на гипертонию, церебральная атрофия, судороги, спастические квадриплегии, вакуолизированные лимфоциты
Большинство пациентов из Италии или с юго-запада США
Лечение: поддерживающее лечение, трансплантация костного мозга или стволовых клеток
Аспартилглюкозаминурия (208400*)
N-аспартилглюкозаминидаза
Начало заболевания: 2-6 лет
Метаболиты в моче: аспартилглюкозамин
Клинические признаки: задержка роста, микроцефалия, катаракта, Грубые черты лица, макроглоссия, недостаточность митрального клапана, увеличение печени, диарея, грыжи, рецидивирующие инфекции дыхательных путей, макро-орхидизм, легий множественный дизостоз, ангиокератома Corporis diffusum, акне, отклонения в развитии, гипотония, спастичность, церебральная атрофия, судороги, задержка речевого развития, хриплый голос
Увеличение частоты в финской популяции
Лечение: поддерживающее лечение, трансплантация костного мозга или стволовых клеток
Синдром Винчестера (277950*)
Металлопротеиназа-2
Начало заболевания: раннее детство
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: низкий рост, грубыое лицо, помутнение роговицы, гиперплазия десен, контрактуры суставов, остеопороз, кифосколиоз, позвоночное сжатие, карпотарзальный остеолиз, анкилоз мелких суставов ног, диффузное утолщение кожи, гиперпигментация, гипертрихоз
Лечение: поддерживающее лечение
Болезнь Шиндлера
NАцетил-галактозаминидаза
Тип I (инфантильная тяжелая форма; 609241*)
Начало заболевания: 8-15 месяцев
Метаболиты в моче: олигосахариды и О-связанные сиалопептиды
Клинические признаки: кортикальная слепота, атрофия зрительного нерва, нистагм, косоглазие, остеопения, контрактура суставов, мышечная атрофия, задержка и регрессия развития, миоклонус, судороги, спастичность, гиперрефлексия, декортикационная поза, нейраксональная дистрофия
Лечение: поддерживающее лечение
Тип II (болезнь Канзаки, взрослая форма; 609242*)
Начало заболевания: совершеннолетие
Метаболиты в моче: олигосахариды и О-связанные сиалопептиды
Клинические признаки: грубые черты лица, глухота, извитые сосуды конъюнктивы и сетчатки, ангиокератома Corporis diffusum, телеангиэктазии, лимфедема, легкие расстройства интеллекта, периферическая аксональная нейропатия
Лечение: поддерживающее лечение
Тип III (промежуточная форма; 609241*)
Начало заболевания: детство
Метаболиты в моче: олигосахариды и О-связанные сиалопептиды
Клинические признаки: промежуточные между типами I и II; варьируют от судорог и умеренной задержки психомоторного развития до легких аутичных черт и задержки речи
Лечение: поддерживающее лечение
Врожденные нарушения N-гликозилирования (CDG-синдромы) I типа (дефекты гликозилирования в эндоплазматическом ретикулуме)
Начало заболевания: преимущественно в младенчестве или детстве
Клинические особенности (некоторые или большинство из перечисленных): задержка роста, выпуклый лоб с большими ушами, высокий свод неба или волчья пасть, косоглазие, пигментный ретинит, перикардит, кардиомиопатия, гепатомегалия, рвота, диарея, фиброз печени, первичная недостаточность яичников, кисты почек, нефроз, проксимальные Тубулопатии, кифоз, контрактуры суставов, эктопические жировые отложения, кожа в виде апельсиновой корки, мышечная слабость, гипотония, инсультоподобные эпизоды, судороги, оливопонтинная гипоплазия, периферическая нейропатия, гипотиреоз, гиперинсулинизм, дефицит фактора XI, дефицит антитромбина III, тромбоцитоз, сниженное содержание IgA и IgG, дефект адгезии лейкоцитов (при типе IIс) гипоальбуминемия, гипохолестеринемия, увеличенные полосы дизиалотрансферрина и асиалотрансферрина при изоэлектрическом фокусировании трансферрина сыворотки
Лечение: поддерживающее лечение
CDG Ia (исключительно неврологические и неврологическо-мультивисцеральные формы; 212065*)
Фосфоманномутаза-2
CDG Ib (602579*)
Маннозо (Man) фосфат (P) изомераза
CDG Ic (603147*)
Долихил-P-Glc: Man(9)GlcNAc(2)-PP-долихол глюкозилтрансфераза
CDG Id (601110*)
Долихил-P-Man: Man(5)GlcNAc(2)-PP-долихол маннозилтрансфераза
CDG Ie (608799*)
Долихил-Р-маннозо-синтаза
CDG if (609180*)
Белок, вовлеченный в утилизацию маннозо-P-долихола
CDG Ig (607143*)
Долихил-Р-манноза: Man-7-GlcNAc-2-PP-долихил-альфа-6-маннозилтрансфераза
CDG Ih (608104*)
Долихил-P-глюкоза: GLC-1-Man-9-GlcNAc-2-PP-долихил-альфа-3-глюкозилтрансфераза
CDG II (607906*)
Альфа-1,3-маннозилтрансфераза
CDG Ij (608093*)
UDP-GlcNAc:долихил-фосфат N-ацетилглюкозамин фосфотрансфераза
CDG Ик (608540*)
Бета-1,4-маннозилтрансфераза
CDG Il (608776*)
Альфа-1,2-маннозилтрансфераза
Врожденные нарушения N-гликозилирование, тип II (Гольджи дефекты)
То же, что и для типа I, за исключением изоэлектрического фокусирования трансферрина сыворотки - выявляет увеличение полос монозиалотрансферрина, дизиалотрансферрина, тризиаллотрансферина и асиалотрансферрина
При типе IIb, нормальная структура
CDG IIa (212066*)
Маннозил-альфа-1,6-глюкопротеин-бета-1,2-N-ацетилглюкозминилтрансфераза
CDG IIb (606056*)
Глюкозидаза I
CDG IIc (Синдром Рамбам-Хашарона; 266265 266265*)
транспортер-1 GDP-фукозы
CDG IId (607091*)
Бета-1,4-галактозилтрансфераза
CDG IIe (608779*)
Олигомерный комплекс Гольджи-7
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.