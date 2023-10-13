aНеобходимый рацион питания может различаться в зависимости от роста и веса и более точно определяется при контроле изменения массы тела в ответ на изменения в рационе. Количество для мужчин рассчитано на рост 178 см и вес 68 кг. Количество для женщин рассчитано на рост 168 см и вес около 60 кг.

bОт 30 до 60 минут умеренной или сильной физической активности ежедневно (быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, занятия аэробикой).

cПо крайней мере, половина должна быть цельнозерновой. Как правило, 1 унция группы зерен эквивалентна1 ломтику хлеба, 1 чашке готовых к употреблению хлопьев или 0,5 чашки вареных риса, макарон или каши.

dПотребляемые овощи должны быть разнообразными; нужно включать в свой рацион фасоль и горох, темно-зеленые овощи (например, брокколи, зелень, салат-латук, шпинат), оранжевые (например, морковь, сладкий картофель, тыква), крахмалистые (кукуруза, картофель) и другие овощи (спаржа, цветная капуста, грибы, помидоры). Как правило, 1 чашка продуктов овощной группы = 1 чашка сырых или вареных овощей или овощного сока либо 2 чашки свежей листовой зелени.

eКак правило, 1 чашка продуктов фруктовой группы = 1 чашка фруктов или 0,5 чашки сухофруктов. Фруктовый сок в расчет не берется.

fОдна чашка продуктов молочной группы = 1 чашка молока - 8 унций (226 грамм), йогурта или соевого молока (соевый напиток), 1,5 унции (43 г) натурального сыра или 2 унции (57 г) плавленого сыра. Употребляйте 1%-ное или обезжиренное молоко, нежирный творог (1%) или обезжиренный йогурт.

gГруппа белковых продуктов включает в себя мясо, птицу, морепродукты, фасоль, горох, яйца, обработанные соевые продукты, орехи и семена. Как правило, 1 унция (28 г) белковой пищи эквивалентна 1 унции мяса, птицы или рыбы; 0,25 чашки вареной фасоли; 1 яйцу; 1 столовой ложке арахисового масла; или 0,5 унции (14 г) орехов или семян. Выбор мяса и птицы должен быть в пользу обезжиренных продуктов или с низким содержанием жира. Большинство экспертов рекомендуют ограничить потребление красного и обработанного мяса.

h Выбирайте растительные масла, которые находятся в жидком состоянии при комнатной температуре.

iЭти значения являются усредненными; ежедневное потребление калорий значительно варьируется у разных людей.