* Менингит, вызванный вирусом простого герпеса 2 типа, может возникнуть в качестве изолированного примера, или может повториться.

† Вирусы западного и венесуэльского лошадиных энцефаломиелитов обычно связывались с менингитом, но ни одного случая не было зарегистрировано в США за последние годы.

‡ Вирус лимфоцитарного хориоменингита связан с заражением от инфицированных диких мышей (естественных носителей этого вируса), и является наиболее распространенным осенью или зимой, когда мыши имеют тенденцию прятаться от холода в помещениях. Инфекция может также появиться и в другое время года, когда причиной становится заражение от инфицированных хомяков.