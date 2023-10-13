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Общие причины вирусного менингита

Вирус

Механизм передачи

Сезонная заболеваемость

Энтеровирусы (например, кокссакивирусы, эховирусы)

Фекально-оральный метод распространения (например, через загрязненную пищу, в плавательных бассейнах)

С лета по начало осени

Иногда спорадические случаи в течение года

Простой герпес, обычно вирус 2 типа*

Тесный или сексуальный контакт с человеком, активно распространяющим вирус

Нет

Вирус ветряной оспы

Вдыхание респираторных капель при контакте с инфицированным человеком

Нет

Вирус восточного лошадиного энцефалита†

Венесуэльский лошадиный вирус †

Москит

С лета по начало осени

Флавивирусы

Москит

С лета по начало осени

Ортобуньявирусы:

Москит

С лета по начало осени

Вирус Повассан

Клещи

С поздней весны по начало лета; середина осени

Вирус колорадской клещевой лихорадки (необычный случай)

Клещи

С поздней весны по начало лета

Вирус лимфацитарного хориоменингита

Переносимый по воздуху‡

Осень - зима

ВИЧ-1 или ВИЧ-2

Контакт с жидкостями организма инфицированных людей

Нет§

* Менингит, вызванный вирусом простого герпеса 2 типа, может возникнуть в качестве изолированного примера, или может повториться.

† Вирусы западного и венесуэльского лошадиных энцефаломиелитов обычно связывались с менингитом, но ни одного случая не было зарегистрировано в США за последние годы.

‡ Вирус лимфоцитарного хориоменингита связан с заражением от инфицированных диких мышей (естественных носителей этого вируса), и является наиболее распространенным осенью или зимой, когда мыши имеют тенденцию прятаться от холода в помещениях. Инфекция может также появиться и в другое время года, когда причиной становится заражение от инфицированных хомяков.

§ Менингит, приобретенный в связи с ВИЧ инфекцией, как правило, проявляется в начале курса системной инфекции, когда происходит сероконверсия.

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