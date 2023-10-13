Общие причины вирусного менингита
Вирус
Механизм передачи
Сезонная заболеваемость
Энтеровирусы (например, кокссакивирусы, эховирусы)
Фекально-оральный метод распространения (например, через загрязненную пищу, в плавательных бассейнах)
С лета по начало осени
Иногда спорадические случаи в течение года
Простой герпес, обычно вирус 2 типа*
Тесный или сексуальный контакт с человеком, активно распространяющим вирус
Нет
Вдыхание респираторных капель при контакте с инфицированным человеком
Нет
Вирус восточного лошадиного энцефалита†
Венесуэльский лошадиный вирус †
Москит
С лета по начало осени
Флавивирусы
Москит
С лета по начало осени
Ортобуньявирусы:
Москит
С лета по начало осени
Вирус Повассан
Клещи
С поздней весны по начало лета; середина осени
Вирус колорадской клещевой лихорадки (необычный случай)
Клещи
С поздней весны по начало лета
Переносимый по воздуху‡
Осень - зима
Контакт с жидкостями организма инфицированных людей
Нет§
* Менингит, вызванный вирусом простого герпеса 2 типа, может возникнуть в качестве изолированного примера, или может повториться.
† Вирусы западного и венесуэльского лошадиных энцефаломиелитов обычно связывались с менингитом, но ни одного случая не было зарегистрировано в США за последние годы.
‡ Вирус лимфоцитарного хориоменингита связан с заражением от инфицированных диких мышей (естественных носителей этого вируса), и является наиболее распространенным осенью или зимой, когда мыши имеют тенденцию прятаться от холода в помещениях. Инфекция может также появиться и в другое время года, когда причиной становится заражение от инфицированных хомяков.
§ Менингит, приобретенный в связи с ВИЧ инфекцией, как правило, проявляется в начале курса системной инфекции, когда происходит сероконверсия.