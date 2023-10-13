Общие особенности расстройства обучения
Заболевание
Проявление
Дислексия (нарушение овладения навыком чтения)
Проблемы с чтением
Фонологическая дислексия
Проблемы с анализом звуков и памятью
Поверхностная дислексия
Проблемы с визуальным распознаванием форм и структуры слов
Дисграфия (нарушение в письменном выражении)
Проблемы с правописанием, письменной речью или почерком
Дискалькулия (нарушение в овладении математическими навыками)
Проблемы с математикой и трудности в решении проблем
Агеометрия (агеометрезия)
Проблемы, связанные с нарушениями математических рассуждений
Анаритмия
Нарушения в формировании основной концепции и невозможность приобретать вычислительные навыки
Аномическая афазия (дисномия)
Сложность с вспоминанием слов и информации по требованию