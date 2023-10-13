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Общие особенности расстройства обучения

Заболевание

Проявление

Дислексия (нарушение овладения навыком чтения)

Проблемы с чтением

Фонологическая дислексия

Проблемы с анализом звуков и памятью

Поверхностная дислексия

Проблемы с визуальным распознаванием форм и структуры слов

Дисграфия (нарушение в письменном выражении)

Проблемы с правописанием, письменной речью или почерком

Дискалькулия (нарушение в овладении математическими навыками)

Проблемы с математикой и трудности в решении проблем

Агеометрия (агеометрезия)

Проблемы, связанные с нарушениями математических рассуждений

Анаритмия

Нарушения в формировании основной концепции и невозможность приобретать вычислительные навыки

Аномическая афазия (дисномия)

Сложность с вспоминанием слов и информации по требованию

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