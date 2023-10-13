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Общая характеристика сахарного диабета 1 и 2 типов

Характеристика

Тип 1

Тип 2

Возраст манифестации

Наиболее часто < 30 лет

Наиболее часто > 30 лет

Сопутствующее ожирение

Не распространено

Очень распространено

При повышенном риске развития кетоацидоза для его предотвращения требуется лечение инсулином

Да

Нет

Уровни эндогенного инсулина в плазме

Чрезвычайно низкие, и их невозможно обнаружить

Вариабельные; могут быть низкими, нормальными, или повышенными, в зависимости от степени резистентности к инсулину и нарушения секреции инсулина

Конкордантность у близнецов

50%

> 90%

Связывается со специфичным антигенами HLA-D

Да

Нет

Аутоантитела к ткани поджелудочной железы на момент выявления СД

Да, но могут отсутствовать

Нет

Патология островков поджелудочной железы

Инсулит, избирательная потеря большинства бета-клеток

Более мелкие островки с нормальным внешним видом; часто встречаются отложения амилоида (амилина)

Часто развиваются осложнения диабета (ретинопатия, нефропатия, нейропатия, атеросклеротическое поражение сердечно-сосудистой системы)

Да

Да

Гипергликемия чувствительна к неинсулиновым антигипергликемическим препаратам

Нет

Да, вначале у многих пациентов

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