Общая характеристика сахарного диабета 1 и 2 типов
Характеристика
Тип 1
Тип 2
Возраст манифестации
Наиболее часто < 30 лет
Наиболее часто > 30 лет
Сопутствующее ожирение
Не распространено
Очень распространено
При повышенном риске развития кетоацидоза для его предотвращения требуется лечение инсулином
Да
Нет
Уровни эндогенного инсулина в плазме
Чрезвычайно низкие, и их невозможно обнаружить
Вариабельные; могут быть низкими, нормальными, или повышенными, в зависимости от степени резистентности к инсулину и нарушения секреции инсулина
Конкордантность у близнецов
≤ 50%
> 90%
Связывается со специфичным антигенами HLA-D
Да
Нет
Аутоантитела к ткани поджелудочной железы на момент выявления СД
Да, но могут отсутствовать
Нет
Патология островков поджелудочной железы
Инсулит, избирательная потеря большинства бета-клеток
Более мелкие островки с нормальным внешним видом; часто встречаются отложения амилоида (амилина)
Часто развиваются осложнения диабета (ретинопатия, нефропатия, нейропатия, атеросклеротическое поражение сердечно-сосудистой системы)
Да
Да
Гипергликемия чувствительна к неинсулиновым антигипергликемическим препаратам
Нет
Да, вначале у многих пациентов