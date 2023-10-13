Обследование при некоторых часто нераспознаваемых вывихах и костно-мышечных травмах верхних конечностей
Симптом
Типичные данные анамнеза
Физическое состояние
Травма
Боль в плечевом суставе
Судороги
Поражение электрическим током
Ограничение пассивной наружной ротации при согнутом локтевом суставе
Вывих плеча (плечевого сустава) назад, возможно двусторонний
В анамнезе вывих плеча, травма или чрезмерное использование в анамнезе > 40
Невозможность установить положение в 90° отведения при легком давлении, направленном вниз (тест падающей руки)
Острый полный разрыв вращающей манжеты плеча
Различные механизмы повреждения (например, травмы при свалке при игре в футбол, прямой удар по суставу)
Болезненность в области грудино-ключичного сустава
Повреждение грудино-ключичного сустава
Чаще всего, это точечное падение на плечевой сустав
Болезненность в акромиально-ключичной области
Растяжение акромиально-ключичного сочленения или его разрыв (разобщение плечевого сустава)
Болезненность или отек запястья
Падение на вытянутую руку
Болезненность в области анатомической табакерки (расположенной дистально к лучевой кости, между сухожилиями длинного разгибателя большого пальца, короткого разгибателя большого пальца и сухожилием мышцы, отводящей большой палец)
Различные механизмы
Болезненность в области полулунной ямки (на запястье на основании 3-ей пястной кости) и болезненность при аксиальной компрессии 3-ей пястной кости
Перелом в области полулунной ямки
Другие часто пропускаемые травмы см. в таблицах Обследование при некоторых обычно пропускаемых переломах [Examination for Some Commonly Missed Fractures], а также Обследование при некоторых обычно пропускаемых травмах мягких тканей [Examination for Some Commonly Missed Soft-Tissue Injuries].