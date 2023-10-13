skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Обследование при некоторых часто нераспознаваемых вывихах и костно-мышечных травмах верхних конечностей

Симптом

Типичные данные анамнеза

Физическое состояние

Травма

Боль в плечевом суставе

Судороги

Поражение электрическим током

Ограничение пассивной наружной ротации при согнутом локтевом суставе

Вывих плеча (плечевого сустава) назад, возможно двусторонний

В анамнезе вывих плеча, травма или чрезмерное использование в анамнезе > 40

Невозможность установить положение в 90° отведения при легком давлении, направленном вниз (тест падающей руки)

Острый полный разрыв вращающей манжеты плеча

Различные механизмы повреждения (например, травмы при свалке при игре в футбол, прямой удар по суставу)

Болезненность в области грудино-ключичного сустава

Повреждение грудино-ключичного сустава

Чаще всего, это точечное падение на плечевой сустав

Болезненность в акромиально-ключичной области

Растяжение акромиально-ключичного сочленения или его разрыв (разобщение плечевого сустава)

Болезненность или отек запястья

Падение на вытянутую руку

Болезненность в области анатомической табакерки (расположенной дистально к лучевой кости, между сухожилиями длинного разгибателя большого пальца, короткого разгибателя большого пальца и сухожилием мышцы, отводящей большой палец)

Перелом ладьевидной кости

Различные механизмы

Болезненность в области полулунной ямки (на запястье на основании 3-ей пястной кости) и болезненность при аксиальной компрессии 3-ей пястной кости

Перелом в области полулунной ямки

Вывих суставов в области полулунной ямки

По этим темам