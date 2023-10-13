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Обследование при некоторых обычно пропускаемых переломах

Симптом

Типичные данные анамнеза

Физическое состояние

Травма

Боли в кисти

Переразгибание кисти и запястья

Болезненность на тыльной поверхности запястья

Перелом трехгранной кости запястья

Боль в локте

Падение на вытянутую руку

Боль в локте при супинации и пронации предплечья

Перелом головки лучевой кости

Болезненность или отек запястья

Падение на вытянутую руку

Болезненность в области анатомической табакерки (расположенной дистально к лучевой кости, между сухожилиями длинного разгибателя большого пальца, короткого разгибателя большого пальца и сухожилием мышцы, отводящей большой палец)

Перелом ладьевидной кости

Различные механизмы

Болезненность в области полулунной ямки (на запястье на основании 3-ей пястной кости) и болезненность при аксиальной компрессии 3-ей пястной кости

Перелом в области полулунной ямки

Вывих суставов в области полулунной ямки

Боль в области тазобедренного сустава

Падение

Боль во время пассивной ротации тазобедренного сустав при согнутом коленном суставе

Невозможность согнуть бедро

Нога повернута кнаружи и укорочена

Неспособность нести вес тела, хотя при обзорной рентгенографии патологии не выявляют (особенно у пациентов с остеопорозом)

Перелом тазобедренного сустава

Боль в коленном суставе у детей и подростков

Различные механизмы

Боль во время пассивной ротации тазобедренного сустав при согнутом коленном суставе

Травма тазобедренного сустава (например, эпифизиолиз головки бедренной кости, болезнь Легг-Кальве-Пертеса)

Боль в лодыжке

Провал ноги в яму

Механизм подворачивания (растяжения связок) лодыжки

Отечная и болезненная лодыжка

Болезненность в латеральной области коленного сустава

Перелом Мезоннева (спиральный перелом проксимальной трети малоберцовой кости вместе с разрывом дистального тибиофибулярного синдесмоза и межкостной мембраны)

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