Обследование на предмет часто пропускаемых переломов
Симптом
Типичные данные анамнеза
Физическое состояние
Травма
Боли в кисти
Переразгибание кисти и запястья
Болезненность на тыльной поверхности запястья
Перелом трехгранной кости запястья
Боль в локте
Падение на вытянутую руку
Боль в локте при супинации и пронации предплечья
Перелом головки лучевой кости
Болезненность или отек запястья
Падение на вытянутую руку
Болезненность в области анатомической табакерки (расположенной дистально к лучевой кости, между сухожилиями длинного разгибателя большого пальца, короткого разгибателя большого пальца и сухожилием мышцы, отводящей большой палец)
Перелом ладьевидной кости
Различные механизмы
Болезненность в области полулунной ямки (на запястье на основании 3-ей пястной кости) и болезненность при аксиальной компрессии 3-ей пястной кости
Перелом в области полулунной ямки
Вывих суставов в области полулунной ямки
Боль в области тазобедренного сустава
Падение
Боль во время пассивной ротации тазобедренного сустав при согнутом коленном суставе
Невозможность согнуть бедро
Нога повернута кнаружи и укорочена
Неспособность опираться на конечность, хотя при проведении рентгенографии патологии не выявляют (особенно у пациентов с остеопорозом)
Перелом тазобедренного сустава
Боль в коленном суставе у детей и подростков
Различные механизмы
Боль во время пассивной ротации тазобедренного сустав при согнутом коленном суставе
Травма тазобедренного сустава (например, эпифизиолиз головки бедренной кости, болезнь Легг-Кальве-Пертеса)
Боль в лодыжке
Провал ноги в яму
Механизм подворачивания (растяжения связок) лодыжки
Отечная и болезненная лодыжка
Болезненность в латеральной области коленного сустава
Перелом Мезоннева (спиральный перелом проксимальной трети малоберцовой кости вместе с разрывом дистального тибиофибулярного синдесмоза и межкостной мембраны)
При других часто пропускаемых травмах см. таблицы Обследование при некоторых обычно пропускаемых травмах мягких тканей [Examination for Some Commonly Missed Soft-Tissue Injuries], а также Обследование при некоторых часто пропускаемых травмах [Examination for Some Commonly Missed Injuries].