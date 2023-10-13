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Обследование младенцев высокого риска с эпизодом BRUE

Обследование младенцев высокого риска с эпизодом BRUE

Обследование

Возможные причины

Возможные первоначальные тесты

Электрокардиограмма

Наследственные аритмические синдромы, другие нарушения проводимости

Исследование на коклюш

Коклюш

Мониторинг сердечной деятельности и пульсоксиметрия в стационаре

Аритмия, апноэ/гипопноэ, гипоксия

Общий анализ крови и лейкограмма

Инфекция, анемия

Посевы (крови, кала, мочи, спинномозговой жидкости), общий анализ мочи, люмбальная пункция

Инфекция

Назальный мазок

Респираторно-синцитиальный вирус и другие респираторные патогены

Электролиты (магний, кальций, натрий, калий), бикарбонат и глюкоза

Дегидратация, электролитные нарушения, ацидоз, метаболические расстройства

Печеночные тесты

Заболевания гепатобилиарной системы

Токсикологический скрининг

Лекарственные препараты, запрещенные наркотики либо другие вещества, или токсины

Рентгенография органов грудной клетки

Пневмония, кардиомегалия

Рентгенография скелета

Переломы, неслучайная травма

Эхокардиография

Врожденный порок сердца, кардиомиопатия

Дополнительные тесты, основанные на клинических предположениях

Газы артериальной крови, лактат крови, аммиак

Ацидоз, метаболические расстройства

Генетические тесты

Генетическое/метаболическое расстройство

Снимки мозга (КТ головного мозга, МРТ)

Травмы, кровоизлияния, опухоли

Электроэнцефалограмма

Судороги

*Мониторинг рН пищевода

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Сканирование верхних отделов желудочно-кишечного тракта с радиоизотопным молоком*

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Полисомнография или ночная пульсоксиметрия

Апноэ/гипопноэ сна (центральное или обструктивное), ночная гипоксемия

* У младенцев со срыгиванием в анамнезе, тошнотой, рвотой, кашлем или трудностями при кормлении.

BRUE = краткое разрешенное необъяснимое событие

* У младенцев со срыгиванием в анамнезе, тошнотой, рвотой, кашлем или трудностями при кормлении.

BRUE = краткое разрешенное необъяснимое событие

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