Обследование младенцев высокого риска с эпизодом BRUE
Обследование
Возможные причины
Возможные первоначальные тесты
Электрокардиограмма
Наследственные аритмические синдромы, другие нарушения проводимости
Исследование на коклюш
Мониторинг сердечной деятельности и пульсоксиметрия в стационаре
Аритмия, апноэ/гипопноэ, гипоксия
Общий анализ крови и лейкограмма
Инфекция, анемия
Посевы (крови, кала, мочи, спинномозговой жидкости), общий анализ мочи, люмбальная пункция
Инфекция
Назальный мазок
Респираторно-синцитиальный вирус и другие респираторные патогены
Электролиты (магний, кальций, натрий, калий), бикарбонат и глюкоза
Дегидратация, электролитные нарушения, ацидоз, метаболические расстройства
Печеночные тесты
Заболевания гепатобилиарной системы
Токсикологический скрининг
Лекарственные препараты, запрещенные наркотики либо другие вещества, или токсины
Рентгенография органов грудной клетки
Пневмония, кардиомегалия
Рентгенография скелета
Эхокардиография
Врожденный порок сердца, кардиомиопатия
Дополнительные тесты, основанные на клинических предположениях
Газы артериальной крови, лактат крови, аммиак
Ацидоз, метаболические расстройства
Генетические тесты
Генетическое/метаболическое расстройство
Снимки мозга (КТ головного мозга, МРТ)
Травмы, кровоизлияния, опухоли
Электроэнцефалограмма
*Мониторинг рН пищевода
Сканирование верхних отделов желудочно-кишечного тракта с радиоизотопным молоком*
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Полисомнография или ночная пульсоксиметрия
Апноэ/гипопноэ сна (центральное или обструктивное), ночная гипоксемия
* У младенцев со срыгиванием в анамнезе, тошнотой, рвотой, кашлем или трудностями при кормлении.
BRUE = краткое разрешенное необъяснимое событие