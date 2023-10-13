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Обследование лихорадящего ребенка

Область

Признаки

Возможная причина

Кожа

Не бледнеющая сыпь (т.е., петехии или пурпура)

Разнообразные инфекции, включая энтеровирус, менингококцемию, пятнистую лихорадку скалистых гор

Внутрисосудистое дессеминированное свертывание при сепсисе

Везикулярные поражения

Вирус ветряной оспы, вирус простого герпеса

Кружевная макулопапулезная сыпь на туловище и конечностях с покразнением щек (эффект пощечины)

Инфекционная эритема

Очаговая эритема с отеком, уплотнением, болезненностью

Целлюлит, абсцесс кожи

Недолговечная эритематозная кореподобная сыпь на туловище и проксимальных отделах конечностей

Ювенильный идиопатический артрит

Округлая эритематозная сыпь, один или несколько очагов

Болезнь Лайма

Эритематозная, похожая на наждачную бумагу сыпь

Скарлатина (инфекция, вызываемая стрептококком группы А)

Эритродермия

Синдром токсического шока, токсически опосредованное заболевание

Родничок (у младенцев)

Выбухающий

Менингит или энцефалит

Уши

Красная, выпуклая барабанная перепонка, потеря ориентации и движения

Средний отит

Нос

Заложенность, отделяемое

Инфекция верхних дыхательных путей

Синусит

Жжение в носовых ходах при вдохе

Инфекции нижних дыхательных путей

Глотка

Покраснение

Иногда экссудат или отек

Иногда слюнотечение

Фарингит (инфекции верхних дыхательных путей или стрептококковая инфекция)

Заглоточный абсцесс

Перитонзиллярный абсцесс

Шея

Локальная лимфаденопатия с вышележащим покраснением, локальным повышением температуры; возможно кривошея

Лимфоденит на фоне инфекции, вызванной Staphylococcus aureus или стрептококком группы А

Локальная лимфаденопатия с незначительными проявлениями или без покраснения, локального повышения температуры или болезненности

Болезнь кошачьих царапин

Генерализованная шейная лимфаденопатия

Лимфомы

Вирусная инфекция (особенно вирус Эпштейн–Барра)

Боль или резистентность к сгибанию (менингизм*)

Менингит

Легкие

Кашель, учащенное дыхание, щелкающие шумы, хрипы, ослабленные звуки дыхания, свистящее дыхание

Инфекции нижних дыхательных путей (например, пневмония, бронхит, аспирация инородного тела в хронической форме)

Сердце

Новый шум, особенно митральной или аортальной регургитации

Острая ревматическая лихорадка

Эндокардит

Осмотр живота

Болезненность, вздутие

Отсутствие кишечных шумов

Гастроэнтерит

Аппендицит

Панкреатит

Абдоминальный абсцесс

Масса

Опухоль

Гепатомегалия

Гепатит

Спленомегалия

У новорожденных - Эпштейна-Барр вирусная инфекция, TORCH-инфекции (токсоплазмоз, другие возбудители [сифилис, ветряная оспа, парвовирус B19], краснуха, цитомегаловирус, вирус простого герпеса), вирус Коксаки, ВИЧ.

Лейкоз, лимфома

Мочеполовой

Реберно-позвоночная болезненность (менее показательна у младших детей)

Пиелонефрит

Болезненность яичек

Эпидидимит, орхит

Конечности

Отек, эритема, повышение локальной температуры, болезненность суставов, ограничение диапазона движения

Септический артрит (очень болезненный)

Артрит Лайма

Ревматоидное или воспалительное заболевание

Очаговая болезненность кости

Остеомиелит

Отечность кистей или стоп

Болезнь Кавасаки

*Менингизм не всегда присутствует у детей < 2 лет с менингитом.

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