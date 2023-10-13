Обследование лихорадящего ребенка
Область
Признаки
Возможная причина
Кожа
Не бледнеющая сыпь (т.е., петехии или пурпура)
Разнообразные инфекции, включая энтеровирус, менингококцемию, пятнистую лихорадку скалистых гор
Внутрисосудистое дессеминированное свертывание при сепсисе
Везикулярные поражения
Кружевная макулопапулезная сыпь на туловище и конечностях с покразнением щек (эффект пощечины)
Очаговая эритема с отеком, уплотнением, болезненностью
Недолговечная эритематозная кореподобная сыпь на туловище и проксимальных отделах конечностей
Округлая эритематозная сыпь, один или несколько очагов
Эритематозная, похожая на наждачную бумагу сыпь
Скарлатина (инфекция, вызываемая стрептококком группы А)
Эритродермия
Синдром токсического шока, токсически опосредованное заболевание
Родничок (у младенцев)
Выбухающий
Уши
Красная, выпуклая барабанная перепонка, потеря ориентации и движения
Нос
Заложенность, отделяемое
Инфекция верхних дыхательных путей
Жжение в носовых ходах при вдохе
Инфекции нижних дыхательных путей
Глотка
Покраснение
Иногда экссудат или отек
Иногда слюнотечение
Фарингит (инфекции верхних дыхательных путей или стрептококковая инфекция)
Шея
Локальная лимфаденопатия с вышележащим покраснением, локальным повышением температуры; возможно кривошея
Лимфоденит на фоне инфекции, вызванной Staphylococcus aureus или стрептококком группы А
Локальная лимфаденопатия с незначительными проявлениями или без покраснения, локального повышения температуры или болезненности
Генерализованная шейная лимфаденопатия
Вирусная инфекция (особенно вирус Эпштейн–Барра)
Боль или резистентность к сгибанию (менингизм*)
Легкие
Кашель, учащенное дыхание, щелкающие шумы, хрипы, ослабленные звуки дыхания, свистящее дыхание
Инфекции нижних дыхательных путей (например, пневмония, бронхит, аспирация инородного тела в хронической форме)
Сердце
Новый шум, особенно митральной или аортальной регургитации
Острая ревматическая лихорадка
Осмотр живота
Болезненность, вздутие
Отсутствие кишечных шумов
Масса
Опухоль
Гепатомегалия
Спленомегалия
У новорожденных - Эпштейна-Барр вирусная инфекция, TORCH-инфекции (токсоплазмоз, другие возбудители [сифилис, ветряная оспа, парвовирус B19], краснуха, цитомегаловирус, вирус простого герпеса), вирус Коксаки, ВИЧ.
Мочеполовой
Реберно-позвоночная болезненность (менее показательна у младших детей)
Болезненность яичек
Конечности
Отек, эритема, повышение локальной температуры, болезненность суставов, ограничение диапазона движения
Септический артрит (очень болезненный)
Ревматоидное или воспалительное заболевание
Очаговая болезненность кости
Отечность кистей или стоп
*Менингизм не всегда присутствует у детей < 2 лет с менингитом.