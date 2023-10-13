Нормальный слух у детей раннего возраста*
Возраст
Ожидаемый ответ
3 месяца
Вздрагивает при близком громком звуке
Ворочается или пробуждается ото сна, когда кто-то говорит или издает звук
Успокаивается, слыша голос матери
6 месяцев
Смотрит в сторону интересующего звука
Поворачивается, когда зовут по имени
Издает звуки "му", "ма", "да", "ди" и звуки игрушек
Воркует при прослушивании музыки
10 месяцев
Издает собственные звуки
Имитирует некоторые звуки
Понимает "нет" и "пока-пока"
18 месяцев
Понимает многие отдельные слова или команды
Лепечет, произнося конструкции, сходные с предложениями
*Если ребенок не соответствует этим минимальным требованиям реакций или, если родители подозревают потерю слуха у ребенка в любом возрасте, ребенок должен быть направлен к специалисту для обследования.