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Нормальный слух у детей раннего возраста*

Возраст

Ожидаемый ответ

3 месяца

Вздрагивает при близком громком звуке

Ворочается или пробуждается ото сна, когда кто-то говорит или издает звук

Успокаивается, слыша голос матери

6 месяцев

Смотрит в сторону интересующего звука

Поворачивается, когда зовут по имени

Издает звуки "му", "ма", "да", "ди" и звуки игрушек

Воркует при прослушивании музыки

10 месяцев

Издает собственные звуки

Имитирует некоторые звуки

Понимает "нет" и "пока-пока"

18 месяцев

Понимает многие отдельные слова или команды

Лепечет, произнося конструкции, сходные с предложениями

*Если ребенок не соответствует этим минимальным требованиям реакций или, если родители подозревают потерю слуха у ребенка в любом возрасте, ребенок должен быть направлен к специалисту для обследования.

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