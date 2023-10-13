Нормальные послеродовые изменения
Параметры
Первые 24 часа
Первые 3-4 дня
5 дней - 2 недели
Спустя 2 недели
Спустя 4 недели
Клинические проявления
Частота сердечных сокращений
Начинает уменьшаться
Снизилась исходного уровня
Исходный уровень
Исходный уровень
Исходный уровень
Температура
Легкое повышение
Обычно на исходном уровне
Исходный уровень
Исходный уровень
Исходный уровень
Выделения из влагалища
Кровянистые (lochia rubra)
Кровянистые (lochia rubra)
Светло-коричневые (lochia serosa)*
От светло-коричневого к желтовато-белым (lochia alba)
От желтовато-белых до обычных
Объем мочи
Повышен
Повышен
Снижается до исходного уровня
Исходный уровень
Исходный уровень
Матка
Начинается инволюция
Продолжается инволюция
Плотная, безболезненная
Дно находится между симфизом и пупком
Не пальпируется через брюшную стенку
Размеры как до беременности
Настроение
Возможна послеродовая депрессия (подавленное состояние после родов).
Возможна послеродовая депрессия (подавленное состояние после родов).
Приходит к норме к 7-14 дню после родов
Исходный уровень
Исходный уровень
Молочные железы (при отсутствии грудного вскармливания)
Слегка увеличены
Нагрубание
Уменьшаются
Исходный уровень
Исходный уровень
Овуляция (при отсутствии грудного вскармливания)
Маловероятна
Маловероятна
Маловероятна
Маловероятна, но возможна
Возможно; требуется соответствующая контрацепция
Лабораторные исследования
Число лейкоцитов в крови
До 20 000-30 000/мкл
Уменьшаются
Снижается до исходного уровня
Исходный уровень
Исходный уровень
Фибриноген и СОЭ
Повышены
Повышены
Снижается до базального уровня через 7 дней
Исходный уровень
Исходный уровень
* Отторжение плацентарной площадки может привести к кровопотере в размере 250 мл в первые 7–14 дней.
СОЭ = скорость оседания эритроцитов; WBC = количество лейкоцитов.