Нормальные показатели менструального цикла*
Параметры
Нормальные значения
Примечания
Частота
≥ 24 до ≤ 38 дней
Длина цикла определяется как количество дней от первого дня одного менструального цикла до первого дня следующего.
Регулярность
≤ 7–9 дней
Регулярность определяется как вариативность частоты цикла от самого короткого до самого длинного.
Продолжительность лечения
≤ 8 дней кровотечения в течение цикла
—
Объем кровотечения
< 80 мл
Клинически пациентка описывает кровотечение как нормальный объем кровопотери
В клинических условиях точное измерение объема кровотечения не представляется возможным. Оценка объема кровотечения проводится на основании описания пациентки (легкий, нормальный, обильный).
Иногда, чтобы оценить объем кровопотери, врачи спрашивают, сколько прокладок или тампонов полностью пропитывается кровью за определенный отрезок времени (если прокладка или тампон полностью пропитывается кровью в течение 3 часов или меньше и/или если у пациентки выделяются сгустки крови диаметром более 2,5 см [1 дюйма], это может указывать на сильное кровотечение).
* Based on Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS for the FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) Menstrual Disorders Committee): The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years.