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Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

НПВП

Обычная доза (внутрь)

Максимальная рекомендованная суточная доза

Неселективные НПВП

Диклофенак

75 мг 2 раза в день или 50 мг 3 раза в день

100 мг 1 раз/день (с замедленным высвобождением)

150 мг

Этодолак

300-500 мг 2 раза в день

1200 мг

Фенопрофен

300-600 мг 4 раза в день

3200 мг

Флурбипрофен

100 мг 2–3 раза в день

300 мг

Ибупрофен. Ацетаминофен, как правило, предпочтительнее, т.к.

400-800 мг 4 раза в день

3200 мг

Индометацин

25 мг 3-4 раза в день

75 мг 2 раза в день с длительным высвобождением

200 мг

Кетопрофен

50–75 мг 4 раза в день

200 мг 1 раз/день (с замедленным высвобождением)

300 мг

Меклофенамат

50 мг 3 или 4 раза в день

400 мг

Мелоксикам*

7,5 мг 1 раз/день

15 мг

Набуметон

1000–2000 мг/день за один или несколько приемов (500–1000 мг 2 раза в день)

2000 мг

Напроксен

250-500 мг 2 раза в день

1500 мг

Оксапрозин

1200 мг 1 раз/день

1800 мг

Пироксикам

20 мг 1 раз/день

20 мг

Сулиндак

150-200 мг 2 раза в день

400 мг

Толметин

400 мг 3 раза в день

1800 мг

НПЗП селективные к циклооксигеназе-2 (ЦОГ-2)

Целекоксиб

200 мг 1 или 2 раза в день

400 мг

* Специфика действия ЦОГ-2 неясна.

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