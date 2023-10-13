Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
НПВП
Обычная доза (внутрь)
Максимальная рекомендованная суточная доза
Неселективные НПВП
Диклофенак
75 мг 2 раза в день или 50 мг 3 раза в день
100 мг 1 раз/день (с замедленным высвобождением)
150 мг
Этодолак
300-500 мг 2 раза в день
1200 мг
Фенопрофен
300-600 мг 4 раза в день
3200 мг
Флурбипрофен
100 мг 2–3 раза в день
300 мг
Ибупрофен. Ацетаминофен, как правило, предпочтительнее, т.к.
400-800 мг 4 раза в день
3200 мг
Индометацин
25 мг 3-4 раза в день
75 мг 2 раза в день с длительным высвобождением
200 мг
Кетопрофен
50–75 мг 4 раза в день
200 мг 1 раз/день (с замедленным высвобождением)
300 мг
Меклофенамат
50 мг 3 или 4 раза в день
400 мг
Мелоксикам*
7,5 мг 1 раз/день
15 мг
Набуметон
1000–2000 мг/день за один или несколько приемов (500–1000 мг 2 раза в день)
2000 мг
Напроксен
250-500 мг 2 раза в день
1500 мг
Оксапрозин
1200 мг 1 раз/день
1800 мг
Пироксикам
20 мг 1 раз/день
20 мг
Сулиндак
150-200 мг 2 раза в день
400 мг
Толметин
400 мг 3 раза в день
1800 мг
НПЗП селективные к циклооксигеназе-2 (ЦОГ-2)
Целекоксиб
200 мг 1 или 2 раза в день
400 мг
* Специфика действия ЦОГ-2 неясна.