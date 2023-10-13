Неотъемлемые элементы анамнеза при задержке развития
Параметр
Примечания
Шкалы роста
Измерения, в том числе проведенные при рождении, если это возможно, должны быть оценены, чтобы определить тенденции скорости роста. Из-за широкого варьирования нормы, диагноз плохой прибавки в весе не должен быть основан на одном измерении, за исключением случаев очевидного недоедания.
История питания (3 дня)
История питания должна быть детализирована, в том числе, график кормления и методы приготовления и подачи смесей или адекватность грудного вскармливания.
По возможности нужно наблюдать кормление ребенка родителями, чтобы оценить их технику и силу сосания младенца. Младенец, который быстро устает во время кормления, возможно, имеет заболевания сердца или легких. Активное отрыгивание или быстрое качание ребенка во время кормления может привести к чрезмерному срыгиванию и даже рвоте.
Незаинтересованный родитель может находиться в депрессии или в состоянии апатии, предполагающих, что в психосоциальной среде не хватает стимулов для взаимодействия с ребенком.
Оценка образцов выделений ребенка
Аномалии мочи или стула и частые рвоты, должен быть порогом начала расследования для выявления основного заболевания почек, синдрома мальабсорбции, стеноза привратника (пилоростеноза), или желудочно-пищеводного рефлюкса.
Анамнез болезни и анамнез рождения
Вызывает озабоченность внутриутробная задержка роста или недоношенные с задержкой роста, которая не была компенсирована; задержка развития; необычно, длительная или хроническая инфекция (например, туберкулез, паразитарные инвазии, ВИЧ); неврологические, сердечные, легочные или почечные заболевания; состояние болезни или госпитализация; и, возможно, пищевая непереносимость.
Семейный анамнез
Содержит информацию о семейных моделях роста, особенно у родителей и сиблингов; возникновении заболеваний, которые, как известно, влияют на рост (например, муковисцидоза); или недавних физических или психических заболеваниях родителей, приведших к неспособности обеспечить последовательную стимуляцию и заботу.
Социальная история
Особое внимание уделяют составу семьи, социально-экономическому статусу, желанию беременности и принятию ребенка, а также стрессам (например, смене работы, переезду семьи, разделению (разлуке), разводу, смерти, другим потерям).