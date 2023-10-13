Немедикаментозные методы лечения боли
Модальность
Показания
тепло (например, инфракрасное тепло, горячие компрессы, парафиновые ванны, гидротерапия)
Артралгия
Артрит (различные формы)
Боль в спине
Фибромиалгия
Мышечный спазм
Миалгия
Невралгия тройничного нерва
Растяжения связок
Растяжения сухожилий
Тендосиновит
Хлыстовая травма
Ультаразвука
Повреждения костей
Бурсит
Комплексный региональный болевой синдром
Контрактуры
Остеоартрит
Тендинит
Низкоуровневый лазер (холодный лазер)
Растяжения связок
Растяжения сухожилий
Мышечный спазм
Миофасциальные боли
Холод
Воспаление (острое)
Поясничная боль
Мышечный спазм
Миофасциальные боли
Травматические боли
Транскутанная электрическая стимуляция нервов (TЭНС)
Мышечно-склетные боли
Невралгия/нейропатические боли
Эаболевания периферических сосудов
Вытяжение шейного отдела позвоночника
Цервикальная радикулопатия
Боль в шее (хроническая) в связи с шейным спондилезом
Кривошея
Хлыстовая травма
Ампутация
Церебральный паралич
Контрактура тканей
Фибромиалгия
Гемиплегия
Повреждения мягких тканей (например, травма сустава, повреждение суставной капсулы, растяжение)
Поясничная боль
Миофасциальные боли
Боль (хроническая)
Острые и хронические травмы скелетно-мышечной системы
Воспалительный и дегенеративный артрит
*Иглоукалывание пременяется с другими методами лечения.