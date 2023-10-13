Некоторые HLA-обоснованные факторы риска при гиперчувствительности к лекарственным препаратам
Медикаментозное лечение
Национальность
HLA гаплотипы
Реакция гиперчувствительности
Абакавир
Европейское происхождение
HLA-B*5701
Гиперчувствительность к абакавиру (обычно лихорадка, сыпь, желудочно-кишечные и респираторные симптомы)
Аллопуринол
Азиатское происхождение, африканское происхождение
Европейское происхождение встречается реже.
HLA-B*5801
SJS/TEN; DRESS
Карбамазепин
Европейское происхождение, японское происхождение
HLA-A*3101
SJS/TEN
Карбамазепин
Азиатское происхождение
HLA-B*1502
SJS/TEN; DRESS
Дапсон
Китайское происхождение на материке
HLA-B*1301
DRESS - синдром
Фосфенитоин
Фенитоин
Азиатское происхождение
HLA-B*1502
SJS/TEN
Ламотриджин
Азиатское происхождение
HLA-B*1502
SJS/TEN
DRESS = лекарственная сыпь с эозинофилией и системными симптомами; ЖКТ = желудочно-кишечный тракт; HLA = человеческий лейкоцитарный антиген; ССД/TEN = синдром Стивенса-Джонсона (ССД) и токсический эпидермальный некролиз (TEН).