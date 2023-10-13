DRESS = лекарственная сыпь с эозинофилией и системными симптомами; ЖКТ = желудочно-кишечный тракт; HLA = человеческий лейкоцитарный антиген; ССД/TEN = синдром Стивенса-Джонсона (ССД) и токсический эпидермальный некролиз (TEН).