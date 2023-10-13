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Некоторые HLA-обоснованные факторы риска при гиперчувствительности к лекарственным препаратам

Медикаментозное лечение

Национальность

HLA гаплотипы

Реакция гиперчувствительности

Абакавир

Европейское происхождение

HLA-B*5701

Гиперчувствительность к абакавиру (обычно лихорадка, сыпь, желудочно-кишечные и респираторные симптомы)

Аллопуринол

Азиатское происхождение, африканское происхождение

Европейское происхождение встречается реже.

HLA-B*5801

SJS/TEN; DRESS

Карбамазепин

Европейское происхождение, японское происхождение

HLA-A*3101

SJS/TEN

Карбамазепин

Азиатское происхождение

HLA-B*1502

SJS/TEN; DRESS

Дапсон

Китайское происхождение на материке

HLA-B*1301

DRESS - синдром

Фосфенитоин

Фенитоин

Азиатское происхождение

HLA-B*1502

SJS/TEN

Ламотриджин

Азиатское происхождение

HLA-B*1502

SJS/TEN

DRESS = лекарственная сыпь с эозинофилией и системными симптомами; ЖКТ = желудочно-кишечный тракт; HLA = человеческий лейкоцитарный антиген; ССД/TEN = синдром Стивенса-Джонсона (ССД) и токсический эпидермальный некролиз (TEН).

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