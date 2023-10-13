Некоторые целевые терапевтические препараты для лечения немелкоклеточного рака легких
Цель
Лекарственный препарат
НМРЛ
ALK rearrangement
Алектиниб
Бригатиниб
Церитиниб
Кризотиниб
Аденокарцинома
BRAF mutation
Дабрафениб
Траметиниб
Аденокарцинома
Плоскоклеточная карцинома
Мутация EGFR
Афатиниб
Эрлотиниб
Гефитиниб
Нецитумумаб
Аденокарцинома
Плоскоклеточная карцинома
EGFR (мутация T790M)
Осимертиниб
Аденокарцинома
Ингибирование роста кровеносных сосудов
Бевацизумаб
Рамуцирумаб
Аденокарцинома
Иммунная активация (ингибиторы контрольных точек)
Атезолизумаб
Cemiplimab
Дурвалумаб
Ипилимумаб
Ниволумаб
Пембролизумаб
Аденокарцинома
Плоскоклеточная карцинома
НМКРЛ = немелкоклеточный рак легкого