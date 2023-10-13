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Некоторые целевые терапевтические препараты для лечения немелкоклеточного рака легких

Цель

Лекарственный препарат

НМРЛ

ALK rearrangement

Алектиниб

Бригатиниб

Церитиниб

Кризотиниб

Аденокарцинома

BRAF mutation

Дабрафениб

Траметиниб

Аденокарцинома

Плоскоклеточная карцинома

Мутация EGFR

Афатиниб

Эрлотиниб

Гефитиниб

Нецитумумаб

Аденокарцинома

Плоскоклеточная карцинома

EGFR (мутация T790M)

Осимертиниб

Аденокарцинома

Ингибирование роста кровеносных сосудов

Бевацизумаб

Рамуцирумаб

Аденокарцинома

Иммунная активация (ингибиторы контрольных точек)

Атезолизумаб

Cemiplimab

Дурвалумаб

Ипилимумаб

Ниволумаб

Пембролизумаб

Аденокарцинома

Плоскоклеточная карцинома

НМКРЛ = немелкоклеточный рак легкого

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