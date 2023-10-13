Некоторые характеристики различных типов почечного тубулярного ацидоза*
Характеристика
Тип 1
Тип 2
4 тип
Частота
Редко
Очень редко
Распространенные
Механизм
Нарушенная экскреция ионов водорода
Нарушенная реабсорбция бикарбонатов
Снижение секреции или активности альдостерона
Уровень бикарбонатов в плазме (мЭкв/л или ммоль/л)
Часто < 15, иногда < 10
Обычно 12–20
Обычно > 17
Плазменный калий
Обычно низкий, но нормализуется при ощелачивании среды
Обычно низкий и становится еще ниже при ощелачивании среды
Высокий
рН мочи
> 5,5
> 7, если бикарбонаты плазмы в норме
< 5,5, если уровень бикарбонатов в плазме снижен (например, < 15 мЭкв/л, или 15 ммоль/л)
< 5,5
* 3 тип очень редко встречается.