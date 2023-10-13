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Некоторые характеристики различных типов почечного тубулярного ацидоза*

Характеристика

Тип 1

Тип 2

4 тип

Частота

Редко

Очень редко

Распространенные

Механизм

Нарушенная экскреция ионов водорода

Нарушенная реабсорбция бикарбонатов

Снижение секреции или активности альдостерона

Уровень бикарбонатов в плазме (мЭкв/л или ммоль/л)

Часто < 15, иногда < 10

Обычно 12–20

Обычно > 17

Плазменный калий

Обычно низкий, но нормализуется при ощелачивании среды

Обычно низкий и становится еще ниже при ощелачивании среды

Высокий

рН мочи

> 5,5

> 7, если бикарбонаты плазмы в норме

< 5,5, если уровень бикарбонатов в плазме снижен (например, < 15 мЭкв/л, или 15 ммоль/л)

< 5,5

* 3 тип очень редко встречается.

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