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Некоторые факторы, способствующие энурезу

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм

Запор

Редкий, твердый или очень объемный стул

Энкопрез

Дискомфорт в животе

Закрепляющая диета (например, чрезмерное потребление молока и молочных продуктов, потребление малого количества фруктов и овощей)

Обычно только клиническое оценивание (в том числе дневник дефекаций)

Иногда рентгенологическое исследование брюшной полости

Усиленный диурез по любой причине (например, сахарный диабет, недостаточность аргинина-вазопрессина [центральный несахарный диабет], нефрогенный несахарный диабет, чрезмерное потребление воды, серповидно-клеточная анемия или ее признаки)

Варьируют в зависимости от расстройства

Для больных сахарным диабетом - содержание глюкозы в сыворотке

При несахарном диабете: осмоляльность сыворотки и крови и, возможно, анализ образца мочи

При серповидно-клеточной анемии: тестирование на серповидно-клеточные заболевания

Задержка созревания

Нет суточного недержания

Чаще встречается среди мальчиков и крепко спящих детей

Возможный семейный анамнез ночного недержания мочи

Только клиническая оценка

Апноэ во время сна

Анамнез храпа с паузами в дыхании продолжительностью 15 секунд или дольше с последующим громким всхрапыванием

Патологическая дневная сонливость

Увеличенные небные миндалины/аденоиды

Проведение полисомнография

Спинной дизрафизм (например, расщелина позвоночника, сдавление спинного мозга, скрытые дефекты), приводящий к задержке мочи

Очевидные дефекты позвоночника, выпячивание менингеальной оболочки, пояснично-крестцовая впадина или пучок волос, слабость нижних конечностей, сниженная чувствительность нижних конечностей

Отсутствие ахиллова рефлекса, кремастерного рефлекса и анального рефлекса

Облучение рентгеновскими лучами пояснично-крестцовой области

Для скрытых состояний - спинальная МРТ

Стресс

Трудности с обучением в школе, социальная изоляция и трудности, стресс в семье (например, развод, разделение)

Только клиническое оценивание (в том числе дневник мочеиспускания)

Инфекция мочевыводящих путей

Дизурия, гематурия, частота, срочность

Лихорадка

Боль в животе

Общий анализ мочи

Посев мочи

Для пациентов с пиелонефритом - УЗИ и цистоуретрограмма при мочеиспускании

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