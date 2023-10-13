Некоторые факторы, способствующие энурезу
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Редкий, твердый или очень объемный стул
Энкопрез
Дискомфорт в животе
Закрепляющая диета (например, чрезмерное потребление молока и молочных продуктов, потребление малого количества фруктов и овощей)
Обычно только клиническое оценивание (в том числе дневник дефекаций)
Иногда рентгенологическое исследование брюшной полости
Усиленный диурез по любой причине (например, сахарный диабет, недостаточность аргинина-вазопрессина [центральный несахарный диабет], нефрогенный несахарный диабет, чрезмерное потребление воды, серповидно-клеточная анемия или ее признаки)
Варьируют в зависимости от расстройства
Для больных сахарным диабетом - содержание глюкозы в сыворотке
При несахарном диабете: осмоляльность сыворотки и крови и, возможно, анализ образца мочи
При серповидно-клеточной анемии: тестирование на серповидно-клеточные заболевания
Задержка созревания
Нет суточного недержания
Чаще встречается среди мальчиков и крепко спящих детей
Возможный семейный анамнез ночного недержания мочи
Только клиническая оценка
Анамнез храпа с паузами в дыхании продолжительностью 15 секунд или дольше с последующим громким всхрапыванием
Патологическая дневная сонливость
Увеличенные небные миндалины/аденоиды
Проведение полисомнография
Спинной дизрафизм (например, расщелина позвоночника, сдавление спинного мозга, скрытые дефекты), приводящий к задержке мочи
Очевидные дефекты позвоночника, выпячивание менингеальной оболочки, пояснично-крестцовая впадина или пучок волос, слабость нижних конечностей, сниженная чувствительность нижних конечностей
Отсутствие ахиллова рефлекса, кремастерного рефлекса и анального рефлекса
Облучение рентгеновскими лучами пояснично-крестцовой области
Для скрытых состояний - спинальная МРТ
Стресс
Трудности с обучением в школе, социальная изоляция и трудности, стресс в семье (например, развод, разделение)
Только клиническое оценивание (в том числе дневник мочеиспускания)
Дизурия, гематурия, частота, срочность
Лихорадка
Боль в животе
Общий анализ мочи
Посев мочи
Для пациентов с пиелонефритом - УЗИ и цистоуретрограмма при мочеиспускании