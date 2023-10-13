Некоторые факторы риска и органические причины дневного недержания мочи и энуреза у детей
Фактор риска / причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Редкий, твердый или очень объемный стул
Иногда энкопрез, дискомфорт в животе или вздутие
Закрепляющая диета (например, чрезмерное потребление молока и молочных продуктов, потребление малого количества фруктов и овощей)
Обычно достаточно анамнеза и физикального обследования (включая дневник стула)
Иногда – обзорная рентгенограмма органов брюшной полости
Дисфункциональное мочеиспускание, вторичное по отношению к недостаточной координации мышц детрузора и сфинктера уретры, не связанное с неврологическими причинами
Часто энкопрез, пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) и ИМП
Возможно ночное и дневное недержание мочи
Уродинамические исследования, чтобы показать диссинергию мускулатуры мочевого пузыря
Исследование тока мочи
Иногда микционная цистоуретрография
Недержание при смехе
Недержание мочи при смехе, чаще встречается у девочек
В других случаях совершенно нормальное мочеиспускание
Только анамнез
Увеличение объёма мочи по любой причине (например, сахарный диабет, дефицит аргининавазопрессина [центральный несахарный диабет], резистентность к аргинин-вазопрессину, чрезмерное потребление воды, серповидноклеточная болезнь или серповидноклеточный признак)*
Варьируют в зависимости от расстройства
Для больных сахарным диабетом - содержание глюкозы в сыворотке
Для резистентности к аргинин-вазопрессину: определение осмоляльности сыворотки и крови и, при необходимости, анализ мочи
Для серповидно-клеточной анемии - выявление серповидных клеток
Задержка созревания или развития*
Отсутствие недержания мочи в дневное время
Чаще встречается среди мальчиков и крепко спящих детей
Возможный семейный анамнез ночного недержания мочи
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Отсрочка мочеиспускания с недержанием мочи
У детей – откладывание мочеиспускания до последнего момента
Распространено среди детей дошкольного возраста, когда они поглощены игрой
Согласующийся анамнез
Дневник мочеиспускания
Нейрогенный мочевой пузырь, вторичной по отношению к спинному дизрафизму (например, расщелины позвоночника, сдавления спинного мозга, скрытых дефектов) или дефектам нервной системы
Выраженные дефекты позвонков, выпячивающийся менингеальный мешок, глубокая пояснично-крестцовая ямка или пучок волос, слабость нижних конечностей, сниженная чувствительность в нижних конечностях
Рентгенография пояснично-крестцовой области
Для скрытых состояний - спинальная МРТ
УЗИ почек и мочевого пузыря
Уродинамические исследования
Анамнез храпа с паузами в дыхании продолжительностью 15 секунд или дольше с последующим громким всхрапыванием
Патологическая дневная сонливость
Увеличенные небные миндалины/аденоиды
Задержка роста и недостаточная прибавка в весе (которую ранее называли гипотрофия)
Полисомнография (также называется исследованием сна)
Гиперактивный мочевой пузырь
Позывы к мочесиспусканию (необходимы для постановки диагноза); частота и никтурия также характерны
Иногда используют движения или изменения положения тела (например, сидение на корточках или симптом приседания Винсента)
Анамнез, соответствующий симптомам гиперактивного мочевого пузыря
Иногда ведется дневник мочеиспускания, проводятся уродинамические исследования, исследование тока мочи
Проблемы со сном, школьные трудности (например, преступность, плохие оценки)
Неуместное и сексуализированное поведение, депрессия, необычный интерес или избегание всего сексуального, неуместное для данного возраста знание сексуальных вещей
Определение факта сексуального насилия экспертами
Стресс*†
Трудности с обучением в школе, социальная изоляция и трудности, стресс в семье (например, развод, разделение)
Только анамнез
Структурные аномалии (например, эктопический мочеточник, клапаны задней уретры)
У детей, никогда не достигается полное суточное удержание
Ночное и дневное недержание у девочек, нормальное мочеиспускание в анамнезе, но постоянно влажное белье, выделения из влагалища
В анамнезе возможны инфекции мочевыводящих путей, другие аномалии мочевых путей
УЗИ почек
Ядерное сканирование почечного тока или внутривенная урография
КТ брюшной полости и таза или МРТ урография
ИМВП*
Дизурия, гематурия, частота, срочность
Лихорадка
Боль в животе
Общий анализ мочи
Посев мочи
Для пациентов с пиелонефритом - УЗИ и цистоуретрограмма при мочеиспускании
Вагинальный рефлюкс (уретровагинальный рефлюкс, или вагинальное мочеиспускание) по любой причине (в том числе из-за губных спаек)
Незначительное подтекание при вставании после мочеиспускания
Только сбор анамнеза и объективное обследование‡
* Является как фактором риска, так и причиной энуреза.
† Стресс является причиной, в первую очередь, острого недержания мочи.
‡ Врач должен отметить улучшение при обучении правильной технике мочеиспускания, предотвращающей попадание мочи во влагалище (например, сидение на унитазе задом наперёд или сидение вперёд с широко расставленными коленями).
ИМП = инфекция мочевых путей