Некоторые факторы риска вирусного гепатита
Тип гепатита
Факторы риска
Посещение общественных мест или работа в них
Нахождение или работа в закрытых учреждениях
Путешествие в эндемичные области
Орально-анальный секс
Применение в пищу сырых устриц
Внутривенное использование наркотиков
Совместное использование бритв или зубных щеток
Татуировки
Пирсинг на теле
Отсутствие вакцинации у медработников
Сексуальная активность повышенного риска
Факт рождения в районах с высокой эндемичностью
Переливание крови до 1992 г
Внутривенное использование наркотиков
Риск в период работы в медицинских учреждениях или сексуальной активности
Дата рождения между 1945 и 1965