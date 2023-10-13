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Некоторые факторы риска вирусного гепатита

Некоторые факторы риска вирусного гепатита

Тип гепатита

Факторы риска

Гепатита А

Посещение общественных мест или работа в них

Нахождение или работа в закрытых учреждениях

Путешествие в эндемичные области

Орально-анальный секс

Применение в пищу сырых устриц

Гепатит B

Внутривенное использование наркотиков

Гемодиализ

Совместное использование бритв или зубных щеток

Татуировки

Пирсинг на теле

Отсутствие вакцинации у медработников

Сексуальная активность повышенного риска

Факт рождения в районах с высокой эндемичностью

Гепатит С

Переливание крови до 1992 г

Внутривенное использование наркотиков

Гемодиализ

Риск в период работы в медицинских учреждениях или сексуальной активности

Дата рождения между 1945 и 1965

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