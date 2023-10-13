Некоторые терапевтические подходы к лечению зуда
Препарат/Вещество
Примечания
Наружная терапия
Крем с капсаицином
Может потребоваться ≥ 2 недель для достижения эффекта
Удаляется при помощи растительного масла
Первоначальное жжение со временем исчезает
Кремы или мази с кортикостероидами
Избегать попадания на лицо, влажные кожные складки
Не следует использовать в течение длительного периода времени (> 2 недель)
Кремы, содержащие ментол и/или камфору
Эти препараты имеют сильный запах
Крем с прамоксином
Может вызвать сухость или раздражение в месте применения
Мазь с такролимусом или крем с пимекролимусом
Не следует использовать в течение длительного периода времени или у детей < 2 лет
Ультрафиолетовая терапия сочетанным спектром "В"
Могут возникнуть побочные эффекты, характерные для солнечных ожогов
Долгосрочный риск рака кожи, в том числе меланомы
Системная терапия
Цетиризин*
Изредка может иметь седативный эффект у пожилых пациентов
Холестирамин (при холестатическом зуде)
Возможно недостаточное соблюдение схемы лечения
Запор
Может препятствовать всасыванию других препаратов
Ципрогептадин†
Седативный эффект, также эффективен, если применяют перед сном
Дифенгидрамин†
Седативный эффект, также эффективен, если применяют перед сном
Доксепин (в РФ не зарегистрирован)
Эффективен при тяжелом и хроническом зуде
Вызывает выраженную седацию, поэтому принимается перед сном; пожилым пациентам нужно снизить дозу
Фексофенадин*
Может быть побочный эффект в виде головной боли
Габапентин (при уремическом зуде)
Дается после гемодиализа
Сильно выражен седативный эффект
Сначала назначают низкие дозы и медленно увеличивают их до достижения клинического эффекта
Гидроксизин†
Седативный эффект, также эффективен, если применяют перед сном
Лоратадин*
Изредка может иметь седативный эффект у пожилых пациентов
Налтрексон (при холестатическом зуде)
Может привести к появлению абстинентных симптомов у больных с толерантностью к опиоидам
*Неседативний антигистаминный препарат.
†Седативный антигистаминный препарат.