Некоторые таргетные и иммунотерапевтические методы лечения немелкоклеточного рака легких
Цель
Лекарственный препарат
ALK rearrangement
Алектиниб
Бригатиниб
Энсартиниб
Лорлатиниб
BRAF mutation
Дабрафениб + траметиниб
Энкорафениб + биниметиниб
Мутация EGFR
Амивантамаб + лазертиниб
Осимертиниб
экзон 20 гена EGFR
Amivantamab
Ингибирование роста кровеносных сосудов
Бевацизумаб
Рамуцирумаб
Иммунная активация (ингибиторы контрольных точек)
Атезолизумаб
Cemiplimab
Дурвалумаб
Ипилимумаб
Ниволумаб
Пембролизумаб
перестройка гена ROS
Кризотиниб
Энтректиниб
Репотректиниб
Талетректиниб
Мутация пропуска экзона 14 гена MET
Капматиниб
Тепотиниб
перестройка гена RET
Пралсетиниб
Селперкатиниб
Слияние генов NTRK1, NRTK2 или NRTK3
Энтректиниб
Ларотректиниб
Репотректиниб
НМРЛ = немелкоклеточный рак легкого