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Некоторые таргетные и иммунотерапевтические методы лечения немелкоклеточного рака легких

Некоторые таргетные и иммунотерапевтические методы лечения немелкоклеточного рака легких

Цель

Лекарственный препарат

ALK rearrangement

Алектиниб

Бригатиниб

Энсартиниб

Лорлатиниб

BRAF mutation

Дабрафениб + траметиниб

Энкорафениб + биниметиниб

Мутация EGFR

Амивантамаб + лазертиниб

Осимертиниб

экзон 20 гена EGFR

Amivantamab

Ингибирование роста кровеносных сосудов

Бевацизумаб

Рамуцирумаб

Иммунная активация (ингибиторы контрольных точек)

Атезолизумаб

Cemiplimab

Дурвалумаб

Ипилимумаб

Ниволумаб

Пембролизумаб

перестройка гена ROS

Кризотиниб

Энтректиниб

Репотректиниб

Талетректиниб

Мутация пропуска экзона 14 гена MET

Капматиниб

Тепотиниб

перестройка гена RET

Пралсетиниб

Селперкатиниб

Слияние генов NTRK1, NRTK2 или NRTK3

Энтректиниб

Ларотректиниб

Репотректиниб

НМРЛ = немелкоклеточный рак легкого

НМРЛ = немелкоклеточный рак легкого

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