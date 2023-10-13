Некоторые способы лечения аритмий
Заболевание
Лечение*
Тахикардии с узким комплексом
Многофокусные предсердные экстрасистолы
Эффект «успокоения» при действии недигидропиридиновых блокаторов кальциевых каналов или бета-адреноблокаторов
Антикоагулянтная терапия
Для контроля скорости:
Для контроля сердечного ритма:
Иногда процедура «Лабиринт» (процедура Мейза)
Антикоагулянтная терапия
Радиочастотная катетерная абляция (радиоабляция) (часто является наилучшей терапией)
Иногда применяют электроимпульсную терапию, дигоксин, бета блокаторы и/или верапамил
Эктопическая суправентрикулярная тахикардия (например, предсердная тахикардия)
Иногда используют ЭИТ, антиаритмические средства, препараты для контроля сердечного ритма (за исключением дигоксина), искусственное ускорение сердечного ритма с целью подавления эктопических очагов автоматизма и/или проводят абляцию
Реципрокная суправентрикулярная тахикардия, например, атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия
Вагусные приемы
Препараты, блокирующие атриовентрикулярные узлы (например, бета-блокаторы, верапамил)
Абляция (часто является наилучшей терапией)
Тахикардии с широким комплексом
Немедленная медикаментозная терапия или ПТ-кардиоверсия
Амиодарон, соталол, пропафенон, лидокаин, мексилетин, флекаинид, радиочастотная абляция
В некоторых случаях имплантация дефибриллятора
При нестабильном состоянии – немедленная ПТ-кардиоверсия, введение магния и/или калия, иногда имплантация дефибриллятора
Непрерывная терапия, по мере необходимости с использованием магния, калия, бета-блокаторов, изопротеренола или со сверхчастой электрокардиостимуляцией
В некоторых случаях имплантация дефибриллятора
Дефибрилляция
В некоторых случаях введение препаратов (например, амиодарона)
В некоторых случаях имплантация дефибриллятора
Как правило, ПТ-кардиоверсия или имплантация дефибриллятора
* Всегда следует выявлять и корректировать причины и факторы, индуцирующие аритмию (например, электролитные нарушения, гипоксемия, препараты).
АВ = атриовентрикулярный; ЭИТ = электроимпульсная терапия.