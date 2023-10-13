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Некоторые способы лечения аритмий

Заболевание

Лечение*

Тахикардии с узким комплексом

Многофокусные предсердные экстрасистолы

Эффект «успокоения» при действии недигидропиридиновых блокаторов кальциевых каналов или бета-адреноблокаторов

Фибрилляция предсердий

Антикоагулянтная терапия

Для контроля скорости:

  • Бета-адреноблокаторы

  • Верапамил

  • Дилтиазем

  • Дигоксин

Для контроля сердечного ритма:

  • Антиаритмические препараты (например, ибутилид, амиодарон, пропафенон, дронедарон, соталол, дофетилид)

  • Кардиоверсия

  • Радиоабляция

Иногда процедура «Лабиринт» (процедура Мейза)

Трепетание предсердий

Антикоагулянтная терапия

Радиочастотная катетерная абляция (радиоабляция) (часто является наилучшей терапией)

Иногда применяют электроимпульсную терапию, дигоксин, бета блокаторы и/или верапамил

Эктопическая суправентрикулярная тахикардия (например, предсердная тахикардия)

Иногда используют ЭИТ, антиаритмические средства, препараты для контроля сердечного ритма (за исключением дигоксина), искусственное ускорение сердечного ритма с целью подавления эктопических очагов автоматизма и/или проводят абляцию

Реципрокная суправентрикулярная тахикардия, например, атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия

Вагусные приемы

Препараты, блокирующие атриовентрикулярные узлы (например, бета-блокаторы, верапамил)

Абляция (часто является наилучшей терапией)

Тахикардии с широким комплексом

Желудочковая тахикардия

Немедленная медикаментозная терапия или ПТ-кардиоверсия

Амиодарон, соталол, пропафенон, лидокаин, мексилетин, флекаинид, радиочастотная абляция

В некоторых случаях имплантация дефибриллятора

Torsade de pointes («пируэт»)

При нестабильном состоянии – немедленная ПТ-кардиоверсия, введение магния и/или калия, иногда имплантация дефибриллятора

Непрерывная терапия, по мере необходимости с использованием магния, калия, бета-блокаторов, изопротеренола или со сверхчастой электрокардиостимуляцией

В некоторых случаях имплантация дефибриллятора

Фибрилляция желудочков

Дефибрилляция

В некоторых случаях введение препаратов (например, амиодарона)

В некоторых случаях имплантация дефибриллятора

Синдром Бругада

Как правило, ПТ-кардиоверсия или имплантация дефибриллятора

* Всегда следует выявлять и корректировать причины и факторы, индуцирующие аритмию (например, электролитные нарушения, гипоксемия, препараты).

АВ = атриовентрикулярный; ЭИТ = электроимпульсная терапия.

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