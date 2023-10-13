Некоторые респираторные вирусы
Основные синдромы
Распространенность
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Вирусы эпидемического гриппа A, В и С и вирусы птичьего гриппа
ОЛРЗ
Повсеместно
А и В: сезонные (зима) эндемии, иногда пандемии
C: эндемичен
A и B: Балоксавир, осельтамивир или занамивир
A и B:вакцина потив гриппа, балоксавир, осельтамивир или занамивир
Подтипы H5N1 и H7N9 вируса птичьего гриппа: ассоциированы с домашней птицей
Осельтамивир, занамивир и иногда балоксавир
Избегание контакта со слюной, слизью или фекалиями зараженных птиц
Вирусы парагриппа 1–4
Острое респираторное заболевание с лихорадкой (дети)
1: Локальные эпидемии
1, 2, и 3: Широкое распространение у детей
Нет
Вакцины в стадии разработки
Аденовирусы
Острое респираторное заболевание с лихорадкой (дети)
Острое респираторное заболевание (взрослые и дети)
Острая фарингоконъюнктивальная лихорадка
Эпидемический кератоконъюнктивит
Острый фолликулярный конъюнктивит
Диарея
Геморрагический цистит
Повсеместно
В основном дети
Нет
Вакцина, содержащая типы 4 и 7 при эпидемиях среди военных
Коронавирусы
Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)
Ближневосточный респираторный синдром (MERS)
Локальное происхождение становится широко распространенным
[SARS (ТОРС): Китай; нет случаев после 2004 года
MERS (ближневосточный респираторный синдром): Аравийский полуостров
COVID-19: глобальная пандемия 2020
ТОРС: ремдесивир, кортикостероиды, антикоагулянты
БВРС: нет
COVID-19: нирматрелвир/ритонавир, ремдесивир, молнупиравир, моноклональные антитела
COVID-19: Вакцинация
БВРС (MERS): избегать контакта с верблюдами
Orthohantaviruses
Хантавирусный легочный синдром (например, из-за хантавируса Син Номбре, вируса Black Creek Canal, вируса Bayou или вируса Нью-Йорк)
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (например, вызванная вирусами Хантаан, Сеул и Добрава)
Хантавирусный легочный синдром: Северная, Центральная и Южная Америка
ГЛПС: по всему миру
Легочный синдром, не вызванный хантавирусом
Рибавирин внутривенно при геморрагической лихорадке с почечным синдромом
Борьба с грызунами
Респираторно-синцитиальный вирус и метапневмовирус человека
Респираторное заболевание нижних дыхательных путей (младенцы)
Респираторное заболевание верхних дыхательных путей в лёгкой форме (взрослые)
Широко распространено среди детей
Рибавирин иногда используется для пациентов с ослабленным иммунитетом
Паливизумаб внутримышечно ежемесячно (только для некоторых детей с высоким риском инфицирования респираторно-синцитиальным вирусом [РСВ])
Риновирусы
Острый ринит с или без лихорадки
Универсально, особенно в холодное время года
Нет
Нет
*Неспецифические меры предосторожности (например, избегание инфицированных пациентов и таких носителей как насекомые и животные, обычные меры гигиены) также рекомендуются.