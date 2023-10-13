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Некоторые респираторные вирусы

Основные синдромы

Распространенность

Специфическая терапия

Специфическая профилактика*

Вирусы эпидемического гриппа A, В и С и вирусы птичьего гриппа

Грипп

ОЛРЗ

Острый бронхит и пневмония

Круп

Повсеместно

А и В: сезонные (зима) эндемии, иногда пандемии

C: эндемичен

A и B: Балоксавир, осельтамивир или занамивир

A и B:вакцина потив гриппа, балоксавир, осельтамивир или занамивир

Подтипы H5N1 и H7N9 вируса птичьего гриппа: ассоциированы с домашней птицей

Осельтамивир, занамивир и иногда балоксавир

Избегание контакта со слюной, слизью или фекалиями зараженных птиц

Вирусы парагриппа 1–4

Острое респираторное заболевание с лихорадкой (дети)

Острый бронхит и пневмония

Круп

1: Локальные эпидемии

1, 2, и 3: Широкое распространение у детей

Нет

Вакцины в стадии разработки

Аденовирусы

Острое респираторное заболевание с лихорадкой (дети)

Острое респираторное заболевание (взрослые и дети)

Острая фарингоконъюнктивальная лихорадка

Эпидемический кератоконъюнктивит

Вирусная пневмония

Острый фолликулярный конъюнктивит

Диарея

Геморрагический цистит

Повсеместно

В основном дети

Нет

Вакцина, содержащая типы 4 и 7 при эпидемиях среди военных

Коронавирусы

Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)

Ближневосточный респираторный синдром (MERS)

COVID-19

Локальное происхождение становится широко распространенным

[SARS (ТОРС): Китай; нет случаев после 2004 года

MERS (ближневосточный респираторный синдром): Аравийский полуостров

COVID-19: глобальная пандемия 2020

ТОРС: ремдесивир, кортикостероиды, антикоагулянты

БВРС: нет

COVID-19: нирматрелвир/ритонавир, ремдесивир, молнупиравир, моноклональные антитела

COVID-19: Вакцинация

БВРС (MERS): избегать контакта с верблюдами

Orthohantaviruses

Хантавирусный легочный синдром (например, из-за хантавируса Син Номбре, вируса Black Creek Canal, вируса Bayou или вируса Нью-Йорк)

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (например, вызванная вирусами Хантаан, Сеул и Добрава)

Хантавирусный легочный синдром: Северная, Центральная и Южная Америка

ГЛПС: по всему миру

Легочный синдром, не вызванный хантавирусом

Рибавирин внутривенно при геморрагической лихорадке с почечным синдромом

Борьба с грызунами

Респираторно-синцитиальный вирус и метапневмовирус человека

Респираторное заболевание нижних дыхательных путей (младенцы)

Респираторное заболевание верхних дыхательных путей в лёгкой форме (взрослые)

Широко распространено среди детей

Рибавирин иногда используется для пациентов с ослабленным иммунитетом

Паливизумаб внутримышечно ежемесячно (только для некоторых детей с высоким риском инфицирования респираторно-синцитиальным вирусом [РСВ])

Риновирусы

Простуда

Острый ринит с или без лихорадки

Универсально, особенно в холодное время года

Нет

Нет

*Неспецифические меры предосторожности (например, избегание инфицированных пациентов и таких носителей как насекомые и животные, обычные меры гигиены) также рекомендуются.

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