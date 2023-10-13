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Некоторые расстройства, увеличивающие риск падений

Функциональное нарушение

Заболевание

Регуляция артериального давления

Анемия

Аритмии

Кардиоингибиторная каротидная синусовая гиперчувствительность

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)

Дегидратация

Инфекции (например, пневмония, сепсис)

Метаболические нарушения (например, диабет, заболевания щитовидной железы, гипогликемия, гиперосмолярные состояния)

Нейрокардиогенное торможение после мочеиспускания

Ортостатическая (постуральная) гипотензия

Постпрандиальная гипотензия

Вальвулярные расстройства сердца

Обработка данных, связанных с ЦНС

Делирий

Деменция

Инсульт

Походка

Артрит

Деформация стопы

Мышечная слабость

Постуральная и нейромоторная функция

Мозжечковая дегенарация

Миелопатия (например, из-за цервикального или люмбарного спондилеза)

Болезнь Паркинсона

Периферическую нейропатию

Инсульт

Вертебрально-базилярная недостаточность

Проприоцепция

Периферическая невропатия (например, из-за сахарного диабета)

Недостаточность витамина B12

Отоларингологическая функция

Острый лабиринтит

Доброкачественное пароксизмальное головокружение

Потеря слуха

Болезнь Меньера

Зрение

Катаракта

Глаукома

Макулярная дегенерация (возрастная)

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