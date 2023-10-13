Некоторые расстройства, увеличивающие риск падений
Функциональное нарушение
Заболевание
Регуляция артериального давления
Кардиоингибиторная каротидная синусовая гиперчувствительность
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)
Дегидратация
Инфекции (например, пневмония, сепсис)
Метаболические нарушения (например, диабет, заболевания щитовидной железы, гипогликемия, гиперосмолярные состояния)
Нейрокардиогенное торможение после мочеиспускания
Ортостатическая (постуральная) гипотензия
Постпрандиальная гипотензия
Обработка данных, связанных с ЦНС
Походка
Деформация стопы
Постуральная и нейромоторная функция
Миелопатия (например, из-за цервикального или люмбарного спондилеза)
Вертебрально-базилярная недостаточность
Проприоцепция
Периферическая невропатия (например, из-за сахарного диабета)
Отоларингологическая функция
Острый лабиринтит
Доброкачественное пароксизмальное головокружение
Зрение
Макулярная дегенерация (возрастная)