Некоторые различия между классическим тепловым ударом и тепловым ударом в результате перенапряжения
Характеристика
Классический тепловой удар
Тепловой удар в результате перенапряжения
Начало
2-3 дня
Часы
Обычно подвержены
Пожилые, малоподвижные люди
Здоровые активные люди (например, спортсмены, новобранцы, фабричные рабочие)
Факторы риска
Отсутствие кондиционирования в летнюю жару
Интенсивная физическая нагрузка, особенно без акклиматизации
Кожа
Обычно горячая и сухая, но иногда влажная от пота
Часто влажная от пота