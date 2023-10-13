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Некоторые различия между классическим тепловым ударом и тепловым ударом в результате перенапряжения

Характеристика

Классический тепловой удар

Тепловой удар в результате перенапряжения

Начало

2-3 дня

Часы

Обычно подвержены

Пожилые, малоподвижные люди

Здоровые активные люди (например, спортсмены, новобранцы, фабричные рабочие)

Факторы риска

Отсутствие кондиционирования в летнюю жару

Интенсивная физическая нагрузка, особенно без акклиматизации

Кожа

Обычно горячая и сухая, но иногда влажная от пота

Часто влажная от пота

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