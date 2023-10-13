Некоторые причины чрезмерного кровотечения
Категория
Примеры
Тромбоцитарные нарушения
Снижение числа тромбоцитов (количественное расстройство)
Недостаточная выработка (например, при лейкемиях, апластической анемии, а также при некоторые миелодиспластических синдромах)
Снижение образования вследствие дефицита тромбопоэтина, связанного с заболеваниями печени
Секвестрация селезенки (например, при циррозе с застойной спленомегалией)
Усиленное разрушение или истощение тромбоцитов (например, при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре [ИТП], ДВС-синдроме, тромботической тромбоцитопенической пурпуре, гемолитико-уремическом синдроме, сепсисе и ВИЧ-инфекции)
Лекарственно-индуцированные разрушения (например, обусловленные действием гепарина, хинидина, хинина, сульфаниламидов, сульфонилмочевины или рифампина)
Повышение уровня тромбоцитов (количественное нарушение)
Эссенциальная тромбоцитемия (кровотечение может возникать при очень высоком количестве тромбоцитов)
Нарушение функции тромбоцитов (качественное нарушение)
Болезнь фон Виллебранда (нарушение адгезии тромбоцитов, опосредованной фактором фон Виллебранда)
Медикаментозная дисфункция (например, вызванная аспирином, ингибиторами P2Y12 [кангрелор, клопидогрель, прасугрел, тикагрелор] или НПВП)
Системные заболевания (уремия; иногда миелопролиферативные заболевания [вследствие тромбоцитарной деструкции фФВ при очень высоком количестве тромбоцитов], миелодиспластические синдромы, множественная миелома)
коагуляционные нарушения;
Приобретенные
Заболевания печени
Антикоагулянтная терапия варфарином, гепарином или прямыми пероральными ингибиторами тромбина или фактора Ха (например, апиксабан, эдоксабан, ривароксабан)
ДВС-синдром
Наследственные
Гемофилия А (дефицит фактора VIII)
Гемофилия B (дефицит фактора IX)
Сосудистые нарушения
Приобретенные
Дефицит витамина С (цинга)
Иммуноглобулин A-ассоциированный васкулит
Наследственные
Нарушения соединительной ткани (например, синдром Элерса-Данлоса, незавершённый остеогенез, синдром Марфана)
ДВС = диссеминированное внутрисосудистое свертывание; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты; ФВ =фактор фон Виллебранда.