Некоторые причины тошноты и рвоты на раннем сроке беременности
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Акушерскими
Тошнота и рвота при беременности
Умеренная, периодическая тошнота и/или рвота в разное время в течение дня, в первую очередь в течение 1-го триместра
Основные физиологические показатели и результаты физикального исследования в норме
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Частая, упорная тошнота и рвота с невозможностью приема пациенткой необходимого количества жидкости, пищи или и того, и другого
Обычно признаки обезвоживания (например, тахикардия, сухость во рту, жажда), кетонурия и потеря веса > 5% от веса до беременности
Кетоновые тела в моче, электролиты сыворотки, магний, азот мочевины в крови, креатинин, печеночные ферменты
Если состояние очень тяжелое или упорное, необходимо провести обследование на пузырный знос
Гестационная трофобластическая болезнь (пузырный занос)
Размер матки больше, чем ожидается для данного срока беременности, отсутствует сердцебиение и движения плода
Иногда повышается артериальное давление, развивается влагалищное кровотечение
При прогрессировании развитии болезни - генерализованный отек, ткань шейки матки, похожая на виноград
Измерение артериального давления, количественное исследование ХГЧ, тесты на уровни щитовидных гормонов, креатинин, печеночные тесты, рентгенография органов грудной клетки, УЗИ органов малого таза, расширение и выскабливание
Неакушерские
Острый без хронической рвоты; обычно сопровождается диареей
Нормальный ("спокойный") живот (мягкий, безболезненный, не вздутый)
Объективное обследование
Иногда исследование кала
Остро возникшие тошнота и рвота обычно появляются у пациентов, перенесших операции на брюшной полости (являющиеся причиной развития спаек), имеющих внутрибрюшные злокачественные новообразования или иногда ущемленную грыжу, обнаруженную во время осмотра
Колики, отсутствие стула, вздутый тимпанический живот
Может развиться в результате аппендицита или сопутствовать ему
Визуализация органов брюшной полости посредством рентгенограммы - в вертикальном и горизонтальном положенииях, ультрасонографии, иногда КТ (если результаты рентгенографии и УЗИ неопределенны)
Инфекции мочевыводящих путей или пиелонефрит
Учащенное мочеиспускание, императивные позывы к мочеиспусканию или дизурия, сопровождаемые болью в боку или без нее и лихорадкой
Анализ мочи и посев мочи на микрофлору
ДиК = дилатация и кюретаж; ХГЧ = человеческий хорионический гонадотропин.