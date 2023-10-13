Некоторые причины слезотечения
Причина
Проявления
Заболевания, приводящие к чрезмерной продукции слезы
Сухость глаз с рефлекторным слезоотделением
Ухудшается в холодную и ветреную погоду, при воздействии сигаретного дыма или сухого тепла
Периодически возникающее ощущение инородного тела
Первичные заболевания, приводящие к синдрому сухости глаз (например, блефарит)
Раздражение глазной поверхности (аллергический конъюнктивит, повреждение поверхности роговицы, эрозия или язва, инородное тело, ячмень, инфекционный конъюнктивит, контакт с раздражающими химическими веществами, кератит, трихиаз, образование точечных повреждений роговицы вследствие пареза круговой мышцы глаза, как при параличе лицевого нерва)
Ощущение песка в глазах
Покраснение
У пациентов с повреждениями роговицы, болью, постоянным ощущением инородного тела и светобоязнью
Зуд
Возможно образование бугорков на конъюнктиве века
Раздражение и воспаление слизистой оболочки носовой полости (аллергический ринит, заболевания верхних дыхательных путей)
Выделения из носа, чихание, заложенность носа
Заболевания, приводящие к обструкции носослезного протока
Симптоматика развивается в возрасте от 2 недель
Идиопатический возрастной стеноз носослезного протока
Единственным отклонением от нормы является стеноз
Боль в носу
Часто: отек, покраснение, локальная гипертермия в проекции слезного мешка, болезненность и гнойные выделения при пальпации
Опухоли
Твердое образование в носослезном протоке, особенно в пожилом возрасте
Другие причины
Часто факторы риска (например, ожоги, травмы, некоторые медикаменты)
Часто стеноз является единственным отклонением от нормы
Заболевания, приводящие к необструктивному снижению оттока
Отсутствие контакта слезной точки со слезной пленкой (например, энтропион, эктропион)
Обычно визуализируется при осмотре