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Некоторые причины слезотечения

Причина

Проявления

Заболевания, приводящие к чрезмерной продукции слезы

Сухость глаз с рефлекторным слезоотделением

Ухудшается в холодную и ветреную погоду, при воздействии сигаретного дыма или сухого тепла

Периодически возникающее ощущение инородного тела

Первичные заболевания, приводящие к синдрому сухости глаз (например, блефарит)

Раздражение глазной поверхности (аллергический конъюнктивит, повреждение поверхности роговицы, эрозия или язва, инородное тело, ячмень, инфекционный конъюнктивит, контакт с раздражающими химическими веществами, кератит, трихиаз, образование точечных повреждений роговицы вследствие пареза круговой мышцы глаза, как при параличе лицевого нерва)

Ощущение песка в глазах

Покраснение

У пациентов с повреждениями роговицы, болью, постоянным ощущением инородного тела и светобоязнью

Аллергические конъюнктивиты

Зуд

Возможно образование бугорков на конъюнктиве века

Раздражение и воспаление слизистой оболочки носовой полости (аллергический ринит, заболевания верхних дыхательных путей)

Выделения из носа, чихание, заложенность носа

Заболевания, приводящие к обструкции носослезного протока

Врожденная обструкция носослезного протока

Симптоматика развивается в возрасте от 2 недель

Идиопатический возрастной стеноз носослезного протока

Единственным отклонением от нормы является стеноз

Дакриоцистит

Боль в носу

Часто: отек, покраснение, локальная гипертермия в проекции слезного мешка, болезненность и гнойные выделения при пальпации

Опухоли

Твердое образование в носослезном протоке, особенно в пожилом возрасте

Другие причины

Часто факторы риска (например, ожоги, травмы, некоторые медикаменты)

Часто стеноз является единственным отклонением от нормы

Заболевания, приводящие к необструктивному снижению оттока

Отсутствие контакта слезной точки со слезной пленкой (например, энтропион, эктропион)

Обычно визуализируется при осмотре

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