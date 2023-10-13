Некоторые причины синкопе
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Обструкция выносящего или приносящего тракта
Клапанные пороки сердца: Аортальный стеноз, митральный стеноз, тетрада Фалло, патология или тромбоз искусственного клапана
Молодые или пожилые пациенты
Обморок часто возникает на фоне нагрузки; восстановление происходит быстро
Шум в сердце
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), рестриктивная кардимиопатия
Молодые или пожилые пациенты
Обморок часто возникает на фоне нагрузки; восстановление происходит быстро
Шум сердца (при гипертрофической кардиомиопатии)
4-й сердечный тон S4 (при рестриктивной кардиомиопатии)
Эхокардиография
Опухоли в сердце или тромбы
Обморок может быть позиционным
Обычно шум (может быть вариабельным)
Феномен периферической эмболии
Эхокардиография
Тромбоэмболия легочной артерии, эмболия амниотической жидкостью или, редко, воздушная эмболия
Обычно вследствие крупного эмбола, сопровождается одышкой, тахикардией или тахипноэ
Часто факторы риска тромбоэмболии легочной артерии
Иногда D-димер
Иногда УЗИ в месте оказания медицинской помощи или эхокардиография
КТ-ангиография или ядерное сканирование
Нарушения ритма
Брадиаритмии (например, вследствие дисфункции синусового узла, атриовентрикулярной блокады тяжелой степени, приема лекарственных препаратов†)
Синкопальное состояние возникают в отсутствие предвестников; восстановление сразу после возвращения сознания
Может возникать вне зависимости от положения тела
Брадиаритмии чаще наблюдаются у пожилых
Пациент, принимающий препараты, особенно антиаритмические или другие препараты, которые блокируют проведение в АВ соединении у предрасположенных пациентов
Структурные заболевания сердца
Если ЭКГ неясна, следует рассмотреть возможность использования холтеровского монитора, регистратора событий или, в некоторых случаях, имплантируемого петлевого регистратора (продолжительность мониторинга определяется частотой симптомов)
Электрофизиологическое исследование при обнаружении или сильном подозрении на наличие патологий
Определение уровня электролитов в сыворотке при наличии предрасполагающих факторов (например, терапия диуретиками, рвота, диарея)
Тахиаритмии, как суправентрикулярные, так и желудочковые (например, из-за ишемии, сердечной недостаточности, заболеваний миокарда, приема лекарственных препаратов†, электролитных нарушений, аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка, синдрома удлиненного QT, синдрома Бругада, синдрома преждевременного возбуждения желудочков)
Синкопальное состояние возникают в отсутствие предвестников; восстановление сразу после возвращения сознания
Может возникать вне зависимости от положения тела
Пациент принимает препараты, особенно антиаритмические или другие препараты, которые продлевают интервал QT
Структурные заболевания сердца
Если ЭКГ неясна, следует рассмотреть возможность использования холтеровского монитора, регистратора событий или, в некоторых случаях, имплантируемого петлевого регистратора (продолжительность мониторинга определяется частотой симптомов)
Электрофизиологическое исследование при обнаружении или сильном подозрении на наличие патологий
Определение уровня электролитов в сыворотке при наличии предрасполагающих факторов (например, терапия диуретиками, рвота, диарея)
Желудочковая дисфункция
Острый инфаркт миокарда, миокардит, систолическая или диастолическая дисфункция, кардиомиопатия
Синкопе является редким клиническим проявлением инфаркт миокарда (большинство таких пациентов – пожилые), с развитием аритмии или шока
Тропонин сыворотки
ЭКГ
Эхокардиография (традиционная, POCUS или обе формы)
Иногда МРТ сердца
Тампонада перикарда или констриктивный перикардит
Оценка состояния яремных вен; парадоксальный пульс > 10 мм рт. ст.
Эхокардиография (традиционная, POCUS или обе формы)
Иногда КТ
Вазовагальные (нейрокардиогенные)
Повышение внутригрудного давления (например, напряженный пневмоторакс, кашель, напряжение при мочеиспускании или дефекации, проба Вальсальвы)
Тревожные симптомы (например, головокружение, тошнота, потоотделение); восстановление обычно быстрое, но не немедленное (5–15 минут), хотя в редких случаях может быть более продолжительным
Обычно очевидно наличие провоцирующих факторов
Клиническая оценка
Сильные эмоции (например, боль, страх, вид крови)
Характерны предвестники (например, головокружение, тошнота, потливость); восстановление происходит быстро, но не мгновенно (через 5-15 минут, иногда на протяжении часов)
Обычно очевидно наличие провоцирующих факторов
Клиническая оценка
Массаж каротидного синуса
Характерны предвестники (например, головокружение, тошнота, потливость); восстановление происходит быстро, но не мгновенно (через 5-15 минут, иногда на протяжении часов)
Причина обычно очевидна (например, поворот головы, пуговица, бритье)
Клиническая оценка
Глотание (редко)
Характерны предвестники (например, головокружение, тошнота, потливость); восстановление происходит быстро, но не мгновенно (через 5-15 минут, иногда на протяжении часов)
Обычно очевидно наличие провоцирующих факторов
Клиническая оценка
Прием медикаментов, укус насекомого, аллергия в анамнезе, другие признаки анафилаксии (например, сыпь, свистящее дыхание, гипотония)
Аллергологические тесты
Медицинские препараты†
Симптомы развиваются в течение нескольких минут после принятия вертикального положения
Снижение артериального давления при принятии вертикального положения во время осмотра
Клиническая оценка
Иногда тест с наклоняющимся столом
Вегетативная дисфункция
Симптомы развиваются в течение нескольких минут после принятия вертикального положения
Снижение артериального давления при принятии вертикального положения во время осмотра
Клиническая оценка
Иногда тест с наклоняющимся столом
Ухудшение состояния, вызванное длительным постельным режимом
Симптомы развиваются в течение нескольких минут после принятия вертикального положения
Снижение артериального давления при принятии вертикального положения во время осмотра
Клиническая оценка
Иногда тест с наклоняющимся столом
Анемия
Хроническая слабость, иногда темный стул, обильные менструальные кровотечения
Развернутый общий анализ крови или гематокрит
Эндокринные заболевания (например, недостаточность надпочечников, гипотиреоз)
Симптомы развиваются в течение нескольких минут после принятия вертикального положения
Часто сопутствующие симптомы основного эндокринного расстройства
Базовый биохимический анализ крови
Определение уровня кортизола после пробуждения
Тиреотропный гормон (ТТГ)
Цереброваскулярный
Транзиторная ишемическая атака или инсульт в русле базилярной артерии
Иногда патология краниальных нервов или атаксия
МРТ или КТ
Аура с визуальными симптомами, светобоязнь; часто односторонняя, но может быть и двусторонняя
Клиническая оценка
Другое
Длительное стояние
Данные анамнеза; отсутствие других симптомов
Клиническая оценка
Беременность
Здоровая женщина детородного возраста; отсутствие других симптомов
Обычно в начале беременности или при недиагностированной беременности
Анализ мочи для выявления беременности
Гипервентиляция
Обычно покалывание вокруг рта или в пальцах перед обмороком
Обычно в контексте эмоционального стресса
Клиническая оценка
Нарушение сознания сохраняется, если не проведено адекватное лечение, начало редко бывает внезапным, потливость, пилоэрекция
Обычно диабет или инсулинома в анамнезе
Кровь из пальца для определения уровня глюкозы
Ответ на введение глюкозы
Нарушения психики
Не являются истинными обмороками (больной может частично реагировать на осмотр или быть неадекватным во время приступа)
Нормальные данные осмотра
Часто указание на психиатрическое заболевание в анамнезе
Клиническая оценка
* ЭКГ и пульс-оксиметрия выполняются всем.
† См. таблицу Некоторые медикаменты, которые могут стать причиной обморока.
АВ = атриовентрикулярный; АД = артериальное давление; POCUS = УЗИ у постели больного; S4 = четвертый тон сердца.