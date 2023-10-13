Некоторые причины рестриктивной кардиомиопатии
Причина
Примеры
Заболевания эндокарда
Эндокардиальный фиброэластоз
Эндомиокардиальный фиброз (ЭМФ)
Гиперэозинофильный синдром (включая синдром Леффлера)
Метастатический рак
Лекарственные препараты (например, гидроксихлорохин, эрготамин, метисергид)
Радиоактивное облучение
Инфильтративные заболевания
Неинфильтративные заболевания
Идиопатическая рестриктивная кардиомиопатия
Болезни накопления
Data from Gowda SN, Ali HJ, Hussain I. Overview of Restrictive Cardiomyopathies. Methodist Debakey Cardiovasc J 2022;18(2):4-16. Published 2022 Mar 14. doi:10.14797/mdcvj.1078