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Некоторые причины рестриктивной кардиомиопатии

Причина

Примеры

Заболевания эндокарда

Карциноидные опухоли

Эндокардиальный фиброэластоз

Эндомиокардиальный фиброз (ЭМФ)

Гиперэозинофильный синдром (включая синдром Леффлера)

Метастатический рак

Лекарственные препараты (например, гидроксихлорохин, эрготамин, метисергид)

Радиоактивное облучение

Инфильтративные заболевания

Амилоидоз

Саркоидоз

Неинфильтративные заболевания

Идиопатическая рестриктивная кардиомиопатия

Эластическая псевдоксантома

Системная склеродермия

Болезни накопления

Болезнь Фабри

Болезни накопления гликогена

Гемохроматоз

Data from Gowda SN, Ali HJ, Hussain I. Overview of Restrictive Cardiomyopathies. Methodist Debakey Cardiovasc J 2022;18(2):4-16. Published 2022 Mar 14. doi:10.14797/mdcvj.1078

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