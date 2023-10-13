Некоторые причины развития симптомов депрессии и мании*
Тип нарушения
Депрессия
Мания
Системные ревматические заболевания
СКВ
Эндокринная патология
Гипертиреоз
Инфекционные
Прогрессивный паралич (паренхиматозный нейросифилис)
СПИД
Прогрессивный паралич
Грипп
Энцефалит Сент-Луис
Неопластические
Рак головки поджелудочной железы
Диссеминированный канцероматоз
—
Неврологические симптомы
Деменция (в ранней фазе)
Инсульт (фронтальный слева)
Приступы с фокальным началом
Диэнцефальные опухоли
Травма головы
Рассеянный склероз
Инсульт
Пищевые нарушения
—
Другое
—
Медикаментозные нарушения
Амфотерицин В
Антихолинэстеразные инсектициды
Бета-блокаторы (некоторые, например, пропранолол)
Циметидин
Кортикостероиды
Циклосерин
Терапия эстрогенами
Индометацин
Интерферон
Ртуть
Метилдопа
Метоклопрамид
Фенотиазины
Резерпин
Таллий
Винбластин
Винкристин
Некоторые антидепрессанты
Бромокриптин
Кортикостероиды
Леводопа
Метилфенидат
Симпатомиметические препараты
Психические расстройства (кроме расстройств настроения)
Расстройства, связанные с употреблением алкоголя и других веществ
Антисоциальное расстройство личности
Пограничное расстройство личности
*Депрессия часто сопровождает эти нарушения, но причинная взаимосвязь не установлена.