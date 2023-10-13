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Некоторые причины развития симптомов депрессии и мании*

Тип нарушения

Депрессия

Мания

Системные ревматические заболевания

Системная красная волчанка (СКВ)

СКВ

Эндокринная патология

Болезнь Аддисона

Синдром Кушинга

Сахарный диабет

Гиперпаратиреоз

Гипертиреоз

Гипогонадизм

Гипопитуитаризм

Гипотиреоз

Гипертиреоз

Инфекционные

СПИД

Прогрессивный паралич (паренхиматозный нейросифилис)

Инфекционный мононуклеоз

Грипп

Туберкулез

Вирусный гепатит

Вирусная пневмония

СПИД

Прогрессивный паралич

Грипп

Энцефалит Сент-Луис

Неопластические

Рак головки поджелудочной железы

Диссеминированный канцероматоз

Неврологические симптомы

Опухоли головного мозга

Приступы с фокальным началом

Деменция (в ранней фазе)

Травма головы

Рассеянный склероз

Болезнь Паркинсона

Апноэ во время сна

Инсульт (фронтальный слева)

Приступы с фокальным началом

Диэнцефальные опухоли

Травма головы

Болезнь Хантингтона

Рассеянный склероз

Инсульт

Пищевые нарушения

Пеллагра

Пернициозная анемия

Другое

Ишемическая болезнь сердца

Фибромиалгия

Почечная недостаточность или печеночная недостаточность

Медикаментозные нарушения

Отмена амфетаминов

Амфотерицин В

Антихолинэстеразные инсектициды

Барбитураты

Бета-блокаторы (некоторые, например, пропранолол)

Циметидин

Кортикостероиды

Циклосерин

Терапия эстрогенами

Индометацин

Интерферон

Ртуть

Метилдопа

Метоклопрамид

Пероральные контрацептивы

Фенотиазины

Резерпин

Таллий

Винбластин

Винкристин

Амфетамины

Некоторые антидепрессанты

Бромокриптин

Кокаин

Кортикостероиды

Леводопа

Метилфенидат

Симпатомиметические препараты

Психические расстройства (кроме расстройств настроения)

Расстройства, связанные с употреблением алкоголя и других веществ

Антисоциальное расстройство личности

Тревожные расстройства

Пограничное расстройство личности

Шизофренические нарушения

*Депрессия часто сопровождает эти нарушения, но причинная взаимосвязь не установлена.

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