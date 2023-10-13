Некоторые причины развития диареи*
Тип
Примеры
Острые
Вирусная инфекция
Бактериальная инфекция
Представители родов Salmonella, Campylobacter или Shigella; Escherichia coli; Clostridioides difficile (прежнее название Clostridium difficile)
Паразитозы
Представители рода Giardia, Entamoeba histolytica, представители рода Cryptosporidia
Пищевое отравление
Стафилококки, Bacillus cereus, Clostridium perfringens
Медицинские препараты
Слабительные, магнийсодержащие антациды, кофеин, противоопухолевые препараты, различные антибиотики, колхицин, хинин/хинидин, аналоги простагландина, наполнители в эликсирах (например, лактоза)
Хроническое
Медицинские препараты
См. Острый (выше)
Функциональную
Синдром раздраженного кишечника, функциональная диарея
Пищевые факторы
Cм. таблицу Факторы питания, которые могут усугублять диарею
Воспалительные заболевания кишечника
Хирургическое лечение
Кишечный, желудочный анастомоз или резекция
Синдром мальабсорбции
Целиакия, панкреатическая недостаточность
Непереносимость углеводов (в частности, непереносимость лактозы, непереносимость фруктозы, врожденный дефицит сахаразы-изомальтазы)
Опухоли
Рак толстой кишки, лимфома, ворсинчатая аденома толстой кишки
Эндокринные опухоли
ВИПома, гастринома, карциноидные опухоли, мастоцитоз, медуллярный рак щитовидной железы
Эндокринная патология
Диабет (многофакторная сопутствующая целиакия, недостаточность поджелудочной железы, вегетативная невропатия)
* Существует множество причин. Часть причин, не рассмотренных здесь, характерна для определенных подгрупп пациентов.