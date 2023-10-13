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Некоторые причины развития диареи*

Тип

Примеры

Острые

Вирусная инфекция

Norovirus, rotavirus

Бактериальная инфекция

Представители родов Salmonella, Campylobacter или Shigella; Escherichia coli; Clostridioides difficile (прежнее название Clostridium difficile)

Паразитозы

Представители рода Giardia, Entamoeba histolytica, представители рода Cryptosporidia

Пищевое отравление

Стафилококки, Bacillus cereus, Clostridium perfringens

Медицинские препараты

Слабительные, магнийсодержащие антациды, кофеин, противоопухолевые препараты, различные антибиотики, колхицин, хинин/хинидин, аналоги простагландина, наполнители в эликсирах (например, лактоза)

Хроническое

Медицинские препараты

См. Острый (выше)

Функциональную

Синдром раздраженного кишечника, функциональная диарея

Пищевые факторы

Cм. таблицу Факторы питания, которые могут усугублять диарею

Воспалительные заболевания кишечника

Язвенный колит, болезнь Крона

Хирургическое лечение

Кишечный, желудочный анастомоз или резекция

Синдром мальабсорбции

Целиакия, панкреатическая недостаточность

Непереносимость углеводов (в частности, непереносимость лактозы, непереносимость фруктозы, врожденный дефицит сахаразы-изомальтазы)

Синдром избыточного бактериального роста (СИБР)

Опухоли

Рак толстой кишки, лимфома, ворсинчатая аденома толстой кишки

Эндокринные опухоли

ВИПома, гастринома, карциноидные опухоли, мастоцитоз, медуллярный рак щитовидной железы

Эндокринная патология

Гипертиреоз

Диабет (многофакторная сопутствующая целиакия, недостаточность поджелудочной железы, вегетативная невропатия)

* Существует множество причин. Часть причин, не рассмотренных здесь, характерна для определенных подгрупп пациентов.

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