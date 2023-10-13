Некоторые причины плача
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Сердечно-сосудистые
Задержка или отсутствие пульса на бедренной артерии
Тахипноэ
Кашель
Диафорез
Недостаточное питание
Систолический шум, систолический щелчок
Рентгенография грудной клетки
ЭКГ
Ультразвуковое исследование
Тахипноэ
Кашель
Диафорез
Недостаточное питание
Ритм галопа 3-го сердечного тона (S3)
Рентгенография грудной клетки
ЭКГ
Эхокардиография
Суправентрикулярная тахикардия
Тахипноэ
Кашель
Диафорез
Недостаточное питание
Частота сердечных сокращений > 180 ударов в минуту (обычно 220-280 уд/мин у детей раннего возраста; 180-220 уд/мин у детей старшего возраста)
Рентгенография грудной клетки
ЭКГ
Желудочно-кишечный
Анальные разрывы или трещины
История снижение частоты стула и жесткий "дробный" стул
Растянутый живот
Клиническая оценка
Гиперактивные кишечные шумы
Нетугой, частый стул
Клиническая оценка
Срыгивания, выгибания или плач после кормления в анамнезе
Исследование процесса проглатывания
Эзофагальное определение рН и зондовое определение импеданса
Сильная коликообразная боль в животе, чередующаяся со спокойными промежутками без боли
Летаргия
Рвота
Стул в виде смородинового желе
Ультразвуковое исследование
Рентгенография органов брюшной полости
Воздушная клизмы
Непереносимость белка коровьего молока (аллергия на молочный белок)
Рвота
Диарея или запор
Недостаточное питание
Плохая прибавка в весе
Тест на наличие гема в стуле
Заворот кишок
Рвота с желчью
Болезненный, вздутый живот
Кровавый стул
Отсутствие кишечных шумов
Рентгенография органов брюшной полости
Ирригография с барием
Болезненное, эритематозное образование в паху
Клиническая оценка
Инфекция
Лихорадка
Безутешность, раздражительность
Летаргия
Выбухание родничка у младенцев (см. Неонатальный бактериальный менингит)
Ригидность затылочных мышц (менингизмы) у детей старшего возраста (см. Бактериальный менингит у детей старше 3 месяцев)
Люмбальная пункция для исследования спинномозговой жидкости
Лихорадка
Ребенок все время тянется к уху или жалуется на боль в ухе
Эритематозная, непрозрачная, выпуклая барабанная перепонка
Клиническая оценка
Лихорадка
Иногда кашель
Тахипноэ
Иногда гипоксия
Иногда свистящее дыхание, влажные хрипы, или ослабление дыхания при аускультации
Рентгенография грудной клетки
Лихорадка
Возможно рвота
Анализ мочи и посев мочи на микрофлору
Травма
Эрозия роговицы
Плач без других симптомов
Флуоресцеиновый тест
Перелом (например, из-за жестокого обращения с детьми)
Площадь отека и/или экхимоза
Вовлечение конечности
Рентгенологическое исследование скелета для выявления текущих и старых переломов
Волосяной жгут
Опухшие кончики пальцев ног, пальцев на руках или пенис с волосами, обернутыми вокруг органа проксимальнее отека
Клиническая оценка
Травма головы с внутричерепным кровотечением
Безутешный, пронзительный крик
Локализованная опухоль на черепе с подлежащей деформацией
КТ головы
Синдром детского сотрясения (синдром тряски младенца)
Безутешный, пронзительный крик
Летаргия
Судорожная активность
КТ головы
Обследование сетчатки
Сцинтиграфия скелета
Другое
Низкоинтенсивные препараты
Недавняя низкоинтенсивная лекарственная терапия в анамнезе
Клиническая оценка
Опухшая эритематозная асимметричная мошонка, отсутствие кремастерического рефлекса
Допплерография или ядерное сканирование мошонки
Вакцинная реакция
Недавние иммунизации в анамнезе
Клиническая оценка