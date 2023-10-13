Некоторые причины плавающих помутнений
Причина
Проявления*
Диагностический алгоритм
Доброкачественные заболевания
Идиопатические плавающие помутнения в стекловидном теле
Небольшие, стабильные плавающие помутнения, периодически попадающие в поле зрения и двигающиеся соответственно движениям глазного яблока
Часто имеют форму клеток или ниточек
Прозрачные
Могут быть более заметны при определенном освещении (например, ярком дневном свете)
Нормальная острота зрения
Могут появляться в обоих глазах, хотя и не синхронно
Нормальные результаты общего офтальмологического осмотра
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр, если диагноз неясен
Серьезные патологии сетчатки и стекловидного тела
Внезапный, ничем не спровоцированный продолжительный «дождь» из вспышек (фотопсии)
Потеря части зрительного поля (эффект «занавески»), дефект поля зрения (обычно начинается с периферии)
Патология сетчатки, видимая при осмотре (например, отделенная сетчатка выглядит как бледный трепещущий парашют)
Наличие возможных факторов риска (например, недавняя травма, офтальмологические операции, миопия высокой степени)
Непрямая офтальмоскопия на расширенном зрачке (производится офтальмологом)
Разрыв сетчатки
Внезапный, ничем не спровоцированный продолжительный «дождь» из вспышек (фотопсии)
Может произойти на периферии сетчатки и в этом случае разрыв визуализируется только при непрямой офтальмоскопии
Непрямая офтальмоскопия на расширенном зрачке (производится офтальмологом)
Отслойка стекловидного тела
Внезапное увеличение количества плавающих помутнений в одном глазу у пациентов в возрасте 50–75 лет
Плавающие помутнения, в виде паутины
Часто одно большое плавающее помутнение, периодически появляющееся в поле зрения
Спонтанные фотопсии
Непрямая офтальмоскопия на расширенном зрачке (производится офтальмологом)
Кровоизлияние в стекловидное тело
Пролиферативная диабетическая ретинопатия или травма в анамнезе
Потеря зрения вплоть до целого поля зрения
Потеря рефлекса глазного дна
Непрямая офтальмоскопия на расширенном зрачке (производится офтальмологом)
Воспаление стекловидного тела (например, цитомегаловирус, Toxoplasma, грибковый хориоретинит)
Боль
Снижение остроты зрения
Потеря целого поля зрения
Поражения сетчатки (иногда хлопкоподобные), которые не соответствуют ходу артерий или вен
Факторы риска (например, нарушение иммунитета, употребление инъекционных наркотиков)
Снижение рефлекса глазного дна
Может быть двусторонним
Офтальмологическое обследование и анализы по схеме, назначенной офтальмологом в зависимости от индивидуального случая
Неофтальмологические заболевания
Глазная мигрень
Двустороннее, синхронное развитие, вспышки света часто пересекают зигзагами периферическую часть поля зрения в течение 10-20 минут
Возможная нечеткость центрального зрения
Возможное появление головной боли после развития офтальмологических симптомов
Приступы мигрени в анамнезе
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологическое обследование
*Одностороннее поражение, если не указано иначе.