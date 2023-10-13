Некоторые причины перфорации отделов желудочно-кишечного тракта
Место перфорации
Причина
Примечания
Любая локализация
Травма
―
―
Пищевод
Форсированная рвота
Обозначается как синдром Бурхаве
Ятрогенные причины
Чаще - перфорация эзофагоскопом, баллонным расширителем или бужом
Проглатывание едких веществ
―
Желудок или 12-перстная кишка
Может развиться у пациентов без предшествующих симптомов язвы в анамнезе
Иногда свободный воздух не определяется на рентгенографии
Проглатывание едких веществ
Как правило, желудок
Кишечник
―
Возможно - при остром аппендиците и воспалении меккелева дивертикула
Свободный газ в брюшной полости при рентгенографии определяется редко
Толстая кишка
Непроходимость
Как правило, перфорация возникает в слепой кишке
Высокий риск: диаметр толстой кишки ≥ 13 см, прием преднизона или других иммуносупрессоров (симптомы и признаки в этой группе больных могут быть выражены минимально)
―
Воспалительное заболевание кишечника (язвенный колит, болезнь Крона)
―
―
Иногда - спонтанная
―
Желчный пузырь
Ятрогенное повреждение в ходе холецистэктомии или биопсии печени
Обычно повреждены желчные пути или двенадцатиперстная кишка
Редко - острый холецистит
Как правило, прикрыта сальником