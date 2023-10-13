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Некоторые причины перфорации отделов желудочно-кишечного тракта

Место перфорации

Причина

Примечания

Любая локализация

Травма

Инородные тела

Пищевод

Форсированная рвота

Обозначается как синдром Бурхаве

Ятрогенные причины

Чаще - перфорация эзофагоскопом, баллонным расширителем или бужом

Проглатывание едких веществ

Желудок или 12-перстная кишка

Язвенная болезнь

Может развиться у пациентов без предшествующих симптомов язвы в анамнезе

Иногда свободный воздух не определяется на рентгенографии

Проглатывание едких веществ

Как правило, желудок

Кишечник

Странгуляционная непроходимость

Возможно - при остром аппендиците и воспалении меккелева дивертикула

Свободный газ в брюшной полости при рентгенографии определяется редко

Толстая кишка

Непроходимость

Как правило, перфорация возникает в слепой кишке

Высокий риск: диаметр толстой кишки ≥ 13 см, прием преднизона или других иммуносупрессоров (симптомы и признаки в этой группе больных могут быть выражены минимально)

Дивертикулит

Воспалительное заболевание кишечника (язвенный колит, болезнь Крона)

Токсический мегаколон

Иногда - спонтанная

Желчный пузырь

Ятрогенное повреждение в ходе холецистэктомии или биопсии печени

Обычно повреждены желчные пути или двенадцатиперстная кишка

Редко - острый холецистит

Как правило, прикрыта сальником

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