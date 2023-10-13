Некоторые причины отореи
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Остро возникшая оторрея*
Острый средний гнойный отит (перфоративная форма)
Острая боль, купирующаяся с появлением гноетечения
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Иногда аудиограмма
Иногда КТ височной кости с высоким разрешением, если есть подозрение на осложнение острого среднего отита (например, субпериостальный абсцесс, впервые возникшее головокружение или вертиго, слабость/паралич лицевого нерва).
Гноетечение у пациентов с стойкой перфорацией барабанной перепонки, иногда с холестеатомой
Таккже может сопровождаться гноетечением длительное время
Иногда только анамнез и физикальный осмотр
Иногда используется КТ височных костей с высоким разрешением
Иногда аудиограмма
Значительная, клинический выраженная травма головы или хирургические вмешательства в последнее время в анамнезе
Отделяемое может иметь разный характер, как совершенно прозрачная жидкость так и алая кровь
КТ головного мозга и основания черепа с высоким разрешением
МРТ
Наружный отит (инфекционный или аллергический)
Инфекционный:Часто возникает после плавания, травм наружного слухового прохода, возникает стойкая боль, усиливающаяся при тракции ушной раковины
В анамнезе часто хронический дерматит уха с выраженным зудом и поражением кожи
Аллергический (контактный дерматит): часто после применения ушных капель; больше зуда, эритемы, меньше боли, чем при инфекционном
При истечении ушных капель из наружного слухового часто воспаляется мочка уха
Оба: Отечность стенок наружного слухового прохода, воспелание, эпидермальные массы; нормальная барабанная перепонка
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Пост-тимпаностомическая трубка
После установки тимпаностомической трубки
Может возникать при контакте с водой
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Хроническая оторея
Иногда отмечается сукровичное отделяемое, умеренная боль
Иногда определяется очаг поражения стенки наружного слухового прохода
На ранних стадиях легко спутать с наружным отитом
Биопсия
Компьютерная томография
МРТ в некоторых случаях
Перфорация брабанной перепонки в анамнезе
Отслаивающийся чешуйчатый детрит в слуховом проходе (омертвевшая кожа), карман втяжения в барабанной перепонке, заполненный кератиновым детритом или омертвевшей кожей
Иногда – полиповидная опухоль и грануляционная ткань поверх холестеатомы
Компьютерная томография
Культуральное исследование
Иногда диффузионно-взвешенная МРТ для оценки распространения на сосцевидный отросток или интракраниального распространения
Наличие в анамнезе длительное время инфекций среднего уха или других заболеваний уха
Боль менее выражена, чем при наружном отите
Канал мацерирован, грануляционная ткань
БП иммобилизована, искривлена, обычно имеет видимую перфорацию
Иногда только анамнез и физикальный осмотр
Часто определяется бактериальная флора
Как правило, у детей
Гнойное отделяемое с зловонным запахом
Как правило при отосокпическом обследовании удается визуализировать инородное тело, если нет выраженного отека или обильного отделяемого
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Часто сопровождается лихорадкой, в анамнезе недолеченный средний отит
Покраснение, дискомфорт в области проекции сосцевидного отростка
КТ с контрастом
Иммунодецицитные заболевания или диабет в анамнезе
Хроническая выраженная боль
Отечность и боль в преаурикулярной области, наличие грануляционной ткани в наружном слуховом проходе
Иногда паралич лицевого нерва или дисфункция других черепных нервов (9, 10, 11, 12)
КТ и МРТ могут дополнять друг друга и являются рекомендуемыми
Иногда радионуклидные исследования (например, сканирование с технецием-99 и галлием)
Культуральное исследование
Часто наблюдается при поражении верхних дыхательных путей, хронической ринорее, артралгиях и язвах полости рта
Общий анализ мочи
Рентгенография органов грудной клетки
Анализ на антинейтрофильный цитоплазмические антитела
Биопсия
Назоларингоскопия для оценки других часто поражаемых участков (например, перегородки, подсвязочного пространства гортани)
* < 6 недель
СМЖ = спинномозговая жидкость; КТ = компьютерная томография; МРТ = магнитно-резонансная томография; БП = барабанная перепонка.