Некоторые причины отеков на позднем сроке беременности
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Физиологический отек
Симметричный двусторонний отек ног
Объективное обследование
Исключить другую этиологию
Преэклампсия
Гипертензия и протеинурия, иногда в сочетании со значительными независимыми отеками (рук или лица) или без них, без покраснения, чувства жара или болезненности
Иногда присутствие факторов риска развития преэклампсии
В случае тяжелой преэклампсии возможно также появление дополнительных симптомов: головной боли, боли в верхнем правом квадранте, надчревной области или их сочетание; нарушения зрения
Возможен отек соска зрительного нерва, дефицит поля зрения, хрипы в легких (сопровождающие отек), выявляемые при физикальном осмотре
Может прогрессировать до эклампсии (судороги)
Артериальное давление
Белок в моче
Общий анализ крови, электролиты, азот мочевины крови, глюкоза, креатинин, печеночные тесты
Тромбоз глубоких вен
Болезненный односторонний отек нижней конечности или голени, покраснение, раздражение
Иногда присутствие факторов риска развития ТГВ
Определение уровня D-димера и/или дуплексное УЗИ нижних конечностей в зависимости от уровня подозрения (при низком - в качестве скринингового теста используют D-димер; при высоком уровне - дуплексное ультразвуковое исследование нижних конечностей)
Симметричный двусторонний отек ног
Повышенное яремного венозное давление (расширенные вены шеи)
3-й тон сердца (S3), выслушиваемый во время аускультации сердца
Хрипы и ослабление дыхательных шумов, выявляемые при физикальном осмотре
Рентгенография грудной клетки
ЭКГ
Эхокардиография
МНП (мозговой натрийуретический пептид) или NT-proBNP (N-концевой фрагмент прогормона мозговогонатрийуретического пептида)
Флегмона
Болезненный односторонний отек нижней конечности или голени, покраснение (несимметричное), местное ощущение жара, иногда лихорадка
Проявления часто более ограничены, чем при ТГВ
Ультрасонография для исключения ТГВ, если припухлость четко не локализована
Исследование для определения источника инфекции
МНП (BNP) = мозговой натрийуретический пептид (типа В); NUD (DVT) = тромбоз глубоких вен; NT-proBNP = N-терминальный промозговой натрийуретический пептид.