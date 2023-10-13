Некоторые причины отделяемого из уха
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Остро возникшая оторрея*
Острый средний гнойный отит (перфоративная форма)
Острая боль, купирующаяся с появлением гноетечения
Только клиническое обследование
Гноетечение у пациентов с стойкой перфорацией барабанной перепонки, иногда с холестеатомой
Таккже может сопровождаться гноетечением длительное время
Иногда только клиническое обследование
Иногда используется КТ височных костей с высоким разрешением
Иногда аудиограмма
Значительная, клинический выраженная травма головы или хирургические вмешательства в последнее время в анамнезе
Отделяемое может иметь разный характер, как совершенно прозрачная жидкость так и алая кровь
КТ головы, включая основание черепа
Наружный отит (инфекционный или аллергический)
Инфекционный:Часто возникает после плавания, травм наружного слухового прохода, возникает стойкая боль, усиливающаяся при тракции ушной раковины
В анамнезе часто хронический дерматит уха с выраженным зудом и поражением кожи
Аллергический:Часто возникает после применения ушных капель, возникает зуд, эритема, болевой синдром выражен значительно меньше, чем при инфекционном наружном отите
При истечении ушных капель из наружного слухового часто воспаляется мочка уха
Оба: Отечность стенок наружного слухового прохода, воспелание, эпидермальные массы; нормальная барабанная перепонка
Только клиническое обследование
Пост-тимпаностомическая трубка
После установки тимпаностомической трубки
Может возникать при контакте с водой
Только клиническое обследование
Хроническая оторея
Иногда отмечается сукровичное отделяемое, умеренная боль
Иногда определяется очаг поражения стенки наружного слухового прохода
На ранних стадиях легко спутать с наружным отитом
Биопсия
Компьютерная томография
МРТ в некоторых случаях
Перфорация брабанной перепонки в анамнезе
Наличие эпидермальных масс в наружном слуховом проходе, ретракционный карман барабанной перепонки с казеозным содержимым
Иногда – полиповидная опухоль и грануляционная ткань поверх холестеатомы
Компьютерная томография
Культуральное исследование
Иногда диффузионно-взвешенная визуализация (или КТ) для оценки распространения процесса в сосцевидный отросток или интракраниально
Наличие в анамнезе длительное время инфекций среднего уха или других заболеваний уха
Боль менее выражена, чем при наружном отите
Канал мацерирован, грануляционная ткань
БП иммобилизована, искривлена, обычно имеет видимую перфорацию
Иногда только клиническое обследование
Часто определяется бактериальная флора
Как правило, у детей
Гнойное отделяемое с зловонным запахом
Как правило при отосокпическом обследовании удается визуализировать инородное тело, если нет выраженного отека или обильного отделяемого
Только клиническое обследование
Часто сопровождается лихорадкой, в анамнезе недолеченный средний отит
Покраснение, дискомфорт в области проекции сосцевидного отростка
Компьютерная томография
Иммунодецицитные заболевания или диабет в анамнезе
Хроническая выраженная боль
Отечность и боль в преаурикулярной области, наличие грануляционной ткани в наружном слуховом проходе
Иногда сопровождается параличом лицевого нерва
КТ или МРТ
Культуральное исследование
Гранулематоз с полиангиитом (ранее – гранулематоз Вегенера)
Часто наблюдается при поражении верхних дыхательных путей, хронической ринорее, артралгиях и язвах полости рта
Общий анализ мочи
Рентгенография грудной клетки
Анализ на антинейтрофильный цитоплазмические антитела
Биопсия
* < 6 недель
ЦСЖ = цереброспинальная жидкость; БП = барабанная перепонка