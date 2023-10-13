Некоторые причины острой потери зрения
Причина
Симптомы или признаки, позволяющие заподозрить диагноз
Диагностический алгоритм
Безболезненная острая потеря зрения
Преходящая слепота
Монокулярная слепота продолжается от нескольких минут до нескольких часов (обычно менее 5 минут, если имеет место патология сосудов головного мозга)
Иногда бляшка Холленхорста (объект, преломляющий свет, расположенный в месте окклюзии артерии)
Иногда обычное офтальмологическое обследование
Обследования, проводимые при инсульте:
Артеритическая ишемическая оптическая нейропатия (обычно встречается у пациентов с гигантоклеточным (височным) артериитом)
Иногда бледный и отечный диск зрительного нерва с окружающими кровоизлияниями, окклюзией артерии сетчатки или ее ветвей
Иногда только снижение зрения
Иногда головная боль, клаудикация челюсти или языка, болезненность или отек в области височной артерии
Проксимальная миалгия и ригидность мышц (ревматическая полимиалгия)
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный белок (СРБ), количество тромбоцитов
Биопсия височной артерии
Функциональная потеря зрения (редко)
Нормальная реакция зрачков на свет, оптокинетический нистагм, отсутствие патологии при офтальмологическом осмотре
Иногда преувеличенная тяжесть органического заболевания глаз
Зачастую пациент не может написать своё имя, выполнить ортостатическую пробу
Иногда объективная оценка остроты зрения не совпадает с субъективными ощущениями
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Расширенное офтальмологическое обследование и проверка зрительного вызванного ответа для уточнения диагноза
Макулярное кровоизлияние вследствие неоваскуляризации при возрастной макулярной дегенерации (ВМД)
Суб- или интраретинальное кровоизлияние в макулярной и парамакулярной области
Офтальмологическое обследование
Неартеритическая ишемическая оптическая нейропатия
Отек и кровоизлияние в диск зрительного нерва (ДЗН)
В некоторых случаях происходит выпадение поля зрения в нижних и центральных секторах
Наличие факторов риска (диабет, гипертензия, эпизод артериальной гипотензии)
СОЭ, СРБ и количество тромбоцитов
Возможно проведение биопсии височной артерии для исключения диагноза гигантоклеточного артериита
Глазная мигрень
Мерцающая скотома, временное выпадение поля зрения (частичное или полное) длительностью 10-60 минут с последующей головной болью
Двусторонняя, но может показаться монокулярной, если скотома смещена от центра (т.е., нарушение зрения в правом полуполе обоих глаз может восприниматься как только в правом глазу)
Часто встречается у молодых пациентов
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр
Почти мгновенное начало, иногда бляшка Холленхорста (объект, преломляющий свет, расположенный в месте окклюзии артерии)
Бледность диска зрительного нерва и симптом вишневой косточки становятся видны только через несколько часов после начала заболевания
Иногда бляшка Холленхорста (объект, преломляющий свет, расположенный в месте окклюзии артерии)
Наличие факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
Обследования, проводимые при инсульте:
Повышение количества плавающих помутнений стекловидного тела и/или фотопсий (вспышек света)
Дефект поля зрения
Патология сетчатки, видимая при осмотре (например, отделенная сетчатка выглядит как бледный трепещущий парашют)
Наличие факторов риска (травма, офтальмологическая операция, миопия высокой степени, мужской пол, пожилой возраст)
Офтальмологическое обследование
Иногда эхоофтальмография
Частые множественные кровоизлияния по всей поверхности сетчатки
Наличие факторов риска (диабет, гипертензия, синдром повышенной вязкости крови, серповидно-клеточная анемия)
Офтальмологическое обследование
Гомонимные (двусторонние симметричные) дефекты полей зрения, остальные части полей зрения без патологических изменений (исключение: гомонимная гемианопсия, возникающая при окклюзии базилярной артерии)
Наличие факторов риска для развития атеросклероза
Обследования, проводимые при инсульте:
Кровоизлияние в стекловидное тело
Плавающие помутнения, «паутинки»
Наличие факторов риска (диабет, надрывы сетчатки, серповидно-клеточная анемия, травма)
Офтальмологическое обследование
Можно провести эхоофтальмографию для оценки состояния сетчатки
Острая потеря зрения с болью в глазах
Ореолы вокруг источника света, тошнота, головная боль, светобоязнь, конъюнктивальная инъекция, отек роговицы, мелкая передняя камера глаза, ВГД > 40 мм рт. ст.
Незамедлительное офтальмоскопическое обследование
Гониоскопия
Язва визуализируется при окрашивании флюоресцеином, осмотра с помощью щелевой лампы и/или при биомикроскопии
Факторы риска (например, травмы, использование контактных линз)
Офтальмологическое обследование
Плавающие помутнения в стекловидном теле, инъекция конъюнктивы, снижение рефлекса глазного дна, гипопион, сочетание вышеперечисленных симптомов
Факторы риска (инфекция после офтальмологического хирургического вмешательства или глазной инъеции, травматический разрыв глазного яблока, интраокулярное инородное тело [например, после удара молотком по металлу], грибковая инфекция или бактериемия)
Немедленная офтальмологическая оценка с микробиологическим исследованием (например, окрашивание по Грамму и посев аспирата для выявления эндогенного эндофтальмита, посев крови и мочи)
Обычно слабые болевые ощущения при движении глазных яблок, афферентный дефект зрачка (раннее появление)
Дефекты поля зрения, как правило, центральные
Отклонения по результатам цветотеста
В некоторых случаях развивается отек зрительного нерва
МРТ с гандолиниумом для диагностики рассеянного склероза и связанных расстройств