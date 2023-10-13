Некоторые причины острой лихорадки
Предрасполагающий фактор
Причина
Отсутствует (здоровье в норме)
Инфекции верхних или нижних дыхательных путей
Желудочно-кишечные инфекции
Инфекция кожи
Госпитализация
Катетер-ассоциированная инфекция кровотока
Инфекция мочевыводящих путей (особенно у пациентов с постоянным катетером)
Пневмония (особенно у пациентов с использованием аппарата искусственной вентиляции лёгких)
Инфицирование области хирургического вмешательства (в послеоперационном периоде)
Тромбоз глубоких вен или эмболия легочной артерии
Диарея (индуцированная Clostridioides difficile)
Медицинские препараты
Гематома
Трансфузионная реакция
Путешествие в эндемичные районы
Лихорадка денге (редко)
Диарейные инфекционные болезни
Риккетсиозные инфекционные заболевания (например, африканский клещевой тиф, средиземноморская пятнистая лихорадка)
Мультирезистентные бактерии
Вирусный гепатит
Инфекция, вызванная вирусом Зика, чикунгунья, лихорадка Эбола, японский энцефалит, бешенство, корь, а также желтая лихорадка
Контакт с переносчиком (в США)
Клещи: риккетсиоз, эрлихиоз, анаплазмоз, болезнь Лайма, бабезиоз, туляремия
Комары: арбовирусный энцефалит
Дикие животные: туляремия, бешенство, хантавирусные инфекции, оспа обезьян
Блохи: чума
Домашние животные: бруцеллез, фелиноз, лихорадка Ку, токсоплазмоз
Птицы: орнитоз, птичий грипп
Рептилии: инфекции, вызванные штаммами Salmonella
Летучие мыши: бешенство, гистоплазмоз
Иммунодефицит
Вирусы: ветряная оспа или цитомегаловирусная инфекция
Бактерии: инфекции, вызванные инкапсулированными организмами (например, пневмококками, менингококками), штаммами Staphylococcus aureus, грамотрицательными бактериями (например, Pseudomonas aeruginosa), видами Nocardia или видами Mycobacteria
Грибы: инфекции, вызванные грибами Candida, Aspergillus, Histoplasma или видами Coccidioides; микроспоридии, Pneumocystis jirovecii; либо грибами, вызывающими мукормикоз
Паразиты: инфекции, вызванные штаммами Toxoplasma gondii, Strongyloides stercoralis, видами Cryptosporidium, микроспоридиями или Cystoisospora (ранее Isospora belli)
Лекарственные препараты и запрещенные препараты, которые могут изменить терморегуляцию
Метилендиоксиметамфетамин (МДМА или экстази)
Нейролептики (могут вызывать нейролептический злокачественный синдром)
Анестетики (ингаляционные анестетики, такие как галотан, могут стать причиной злокачественной гипертермии)
Метамфетамин
Тироксин
Интерфероны
Препараты, которые могут вызвать лихорадку по реакции гиперчувствительности
Фенитоин
Карбамазепин
Прокаинамид
Хинидин
Амфотерицин В