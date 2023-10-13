Некоторые причины органической задержки роста и недостаточного набора веса
Механизм
Заболевание
Снижение потребления питательных веществ
Центральная нервная система (например, церебральный паралич)
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Паразиты
Недостаточность дисахаридаз (например, лактазы)
Воспалительные заболевания кишечника
Синдром короткой кишки
Нарушение обмена веществ
Хромосомные аномалии (например, Синдром Дауна, синдром Тернера)
Дефицит галактозо-1-фосфат-уридил-трансферазы (классическая галактоземия)
Повышенная экскреция
Увеличение потребности в энергии
Муковисцидоз
Инфекция