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Некоторые причины органической задержки роста и недостаточного набора веса

Механизм

Заболевание

Снижение потребления питательных веществ

Расщелина губы или неба

Центральная нервная система (например, церебральный паралич)

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Паразиты

Пилоростеноз

Синдром руминации

Расстройства пищевого поведения

Мальабсорбция

Целиакия

Муковисцидоз

Недостаточность дисахаридаз (например, лактазы)

Воспалительные заболевания кишечника

Синдром короткой кишки

Нарушение обмена веществ

Хромосомные аномалии (например, Синдром Дауна, синдром Тернера)

Непереносимость фруктозы

Дефицит галактозо-1-фосфат-уридил-трансферазы (классическая галактоземия)

Врожденные нарушения метаболизма

Повышенная экскреция

Сахарный диабет

Хроническая болезнь почек

Увеличение потребности в энергии

Бронхолегочная дисплазия

Муковисцидоз

Сердечная недостаточность

Гипертиреоз

Инфекция

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