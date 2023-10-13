Некоторые причины олигурии
Механизм
Примеры
Преренальные*
Гиповолемия
Кровотечение
Потеря жидкости
Неадекватная инфузионная терапия
Низкий сердечный выброс
Снижение системного сосудистого сопротивления
Почечные нарушения
Гипоперфузия (продолжительная, к примеру, > 4 часов)
Рентгеноконтрастное вещество
Нефротоксичное препараты (например, аминогликозиды и другие антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты)
Постренальные
Механическая обструкциимочевыводящих путей
Заблокированный мочевой катетер
Гипертрофия предстательной железы
Дисфункция мочевого пузыря или сфинктера
Прием антихолинолитических препаратов
Послеоперационная задержка мочи
Сильное фекальные сдавление
* Преренальные причины часто сосуществуют и быстро (то есть < за 1 час) снижают диурез.