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Некоторые причины олигурии

Механизм

Примеры

Преренальные*

Гиповолемия

Кровотечение

Потеря жидкости

Неадекватная инфузионная терапия

Низкий сердечный выброс

Инфаркт миокарда

Сердечная недостаточность

Тромбоэмболия легочной артерии

Снижение системного сосудистого сопротивления

Сепсис

Почечные нарушения

Острый канальцевый некроз

Гипоперфузия (продолжительная, к примеру, > 4 часов)

Рентгеноконтрастное вещество

Рабдомиолиз

Нефротоксичное препараты (например, аминогликозиды и другие антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты)

Постренальные

Механическая обструкциимочевыводящих путей

Заблокированный мочевой катетер

Гипертрофия предстательной железы

Мочеповые камни

Дисфункция мочевого пузыря или сфинктера

Прием антихолинолитических препаратов

Послеоперационная задержка мочи

Сильное фекальные сдавление

* Преренальные причины часто сосуществуют и быстро (то есть < за 1 час) снижают диурез.

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