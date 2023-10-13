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Некоторые причины овуляторной дисфункции

Причина

Примеры

Дисфункция гипоталамуса, структурная

Генетические нарушения (например, врожденная недостаточность гонадотропин-высвобождающего гормона, мутация гена рецептора ГнВГ, которая приводит к снижению уровней ФСГ и эстрадиола и повышению уровня ЛГ, синдром Прадера-Вилли)

Инфильтративные расстройства гипоталамуса (например, лангергансоклеточный гистиоцитоз, лимфома, саркоидоз, туберкулез)

Облучение гипоталамуса

Черепно-мозговая травма

Опухоли гипоталамуса

Дисфункция гипоталамуса, физиологическая

Кахексия

Хронические расстройства, особенно со стороны дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, гематологические расстройства, болезни почек или печени (например, болезнь Крона, муковисцидоз, серповидно-клеточная анемия, обширная талассемия, цирроз, хроническое заболевание почек, требующее гемодиализа), припадочные расстройства

Соблюдение диеты

Наркотическая зависимость (например, алкоголь, кокаин, марихуана или опиоиды)

Пищевые расстройства (например, нервная анорексия, булимия, орторексия*)

Физические упражнения, если потребность в энергии превышает потребляемую калорийность пищи

Инфекции (например, ВИЧ-инфекция, туберкулез, энцефалит, сифилис)

Иммунодефицит

Псевдоциез (ложная беременность)

Психические расстройства (например, стресс, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрения)

Психотропные препараты

Истощение

Гипофизарную дисфункцию

Аневризмы гипофиза

Гиперпролактинемия†

Идиопатический гипогонадотропный гипогонадизм

Инфильтративные расстройства гипофиза (например, гемохроматоз, гранулематоз клеток Лангерганса, саркоидоз, туберкулез)

Изолированная недостаточность гонадотропина

Синдром Каллмана (гипогонадотропный гипогонадизм с аносмией)

Послеродовой некроз гипофиза (синдром Шихана)

Черепно-мозговая травма

Опухоли головного мозга (например, менингиома, краниофарингиома, глиома)

Опухоли гипофиза (например, микроаденома, метастатическая карцинома, опухоль эндодермального синуса, другие опухоли гипофиза, секретирующие гормоны [например, АКТГ, тиреотропный гормон, гормон роста, ФСГ, ЛГ])

Объемные образования (например, синдром «пустого» турецкого седла, аневризма церебральной артерии)

Дисфункция яичников

Аутоиммунные заболевания (аутоиммунный оофорит, возникающий при миастении, тиреоидит или витилиго)

Химиотерапия (например, высокие дозы алкилирующих веществ)

Генетические аномалии, в том числе хромосомные аномалии (например, врожденная аплазия тимуса, синдром хрупкой Х-хромосомы, синдром Тернера [45, X], идиопатическое ускорение атрезии фолликула)

Дисгенезия гонад (неполное развитие яичников, иногда вследствие генетических нарушений)

Облучение тазовой области

Нарушение обмена веществ (например, болезнь Аддисона, сахарный диабет, галактоземия [‡])

Опухоли яичников (например, гранулезо-тека-клеточные опухоли, опухоли Бреннера, тератомы, муцинозные или серозные цистаденомы, опухоли Крукенберга, метастатическая карцинома)

Вирусные инфекции (инфекционный паротит)

Другие эндокринные дисфункции

Синдром нечувствительности к андрогенам (тестикуляция)

Врожденный вирилизм надпочечников (врожденная гиперплазия надпочечников, например, в связи с дефицитом гидроксилазы - 17 или недостаточностью лиазы - 17,20) или надпочечниковый вирилизм у взрослых§

Синдром Кушинга§,

Медикаментозная вирилизация (например, андрогены, антидепрессанты, даназол или высокие дозы прогестина)§

Гипертиреоз

Гипотиреоз

Ожирение (способствует избыточной выработке эстрогена)

Синдром поликистозных яичников

Истинный гермафродитизм§

Андроген-продуцирующие опухоли (как правило, яичников или надпочечников)§¶

Опухоли, продуцирующие эстрогены или хорионический гонадотропин человека (гестационная трофобластическая болезнь)

* Орторексия характеризуется одержимостью употреблением здоровой или органической пищи; в сочетании с пищевыми ограничениями это может привести к дефициту питательных веществ и калорий, что приводит к аменорее.

† Гиперпролактинемия из-за других причин (например, гипотиреоз, употребление некоторых лекарственных средств), также может вызывать аменорею.

‡ Based on Berry GT: Galactosemia and amenorrhea in the adolescent.

§Женщины с такими расстройствами могут иметь вирилизацию или неоднозначное строение гениталий.

¶ Вирилизация может возникнуть при синдроме Кушинга вследствие опухоли надпочечника.

АКТГ = адренокортикотропный гормон; ФСГ = фолликуло-стимулирующий гормон; ГнВГ = гонадотропин-высвобождающий гормон; ЛГ = лютеинизирующий гормон.

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