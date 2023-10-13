Некоторые причины овуляторной дисфункции
Причина
Примеры
Дисфункция гипоталамуса, структурная
Генетические нарушения (например, врожденная недостаточность гонадотропин-высвобождающего гормона, мутация гена рецептора ГнВГ, которая приводит к снижению уровней ФСГ и эстрадиола и повышению уровня ЛГ, синдром Прадера-Вилли)
Инфильтративные расстройства гипоталамуса (например, лангергансоклеточный гистиоцитоз, лимфома, саркоидоз, туберкулез)
Облучение гипоталамуса
Опухоли гипоталамуса
Дисфункция гипоталамуса, физиологическая
Кахексия
Хронические расстройства, особенно со стороны дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, гематологические расстройства, болезни почек или печени (например, болезнь Крона, муковисцидоз, серповидно-клеточная анемия, обширная талассемия, цирроз, хроническое заболевание почек, требующее гемодиализа), припадочные расстройства
Соблюдение диеты
Наркотическая зависимость (например, алкоголь, кокаин, марихуана или опиоиды)
Пищевые расстройства (например, нервная анорексия, булимия, орторексия*)
Физические упражнения, если потребность в энергии превышает потребляемую калорийность пищи
Инфекции (например, ВИЧ-инфекция, туберкулез, энцефалит, сифилис)
Псевдоциез (ложная беременность)
Психические расстройства (например, стресс, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрения)
Психотропные препараты
Гипофизарную дисфункцию
Аневризмы гипофиза
Гиперпролактинемия†
Идиопатический гипогонадотропный гипогонадизм
Инфильтративные расстройства гипофиза (например, гемохроматоз, гранулематоз клеток Лангерганса, саркоидоз, туберкулез)
Изолированная недостаточность гонадотропина
Синдром Каллмана (гипогонадотропный гипогонадизм с аносмией)
Послеродовой некроз гипофиза (синдром Шихана)
Черепно-мозговая травма
Опухоли головного мозга (например, менингиома, краниофарингиома, глиома)
Опухоли гипофиза (например, микроаденома, метастатическая карцинома, опухоль эндодермального синуса, другие опухоли гипофиза, секретирующие гормоны [например, АКТГ, тиреотропный гормон, гормон роста, ФСГ, ЛГ])
Объемные образования (например, синдром «пустого» турецкого седла, аневризма церебральной артерии)
Дисфункция яичников
Аутоиммунные заболевания (аутоиммунный оофорит, возникающий при миастении, тиреоидит или витилиго)
Химиотерапия (например, высокие дозы алкилирующих веществ)
Генетические аномалии, в том числе хромосомные аномалии (например, врожденная аплазия тимуса, синдром хрупкой Х-хромосомы, синдром Тернера [45, X], идиопатическое ускорение атрезии фолликула)
Дисгенезия гонад (неполное развитие яичников, иногда вследствие генетических нарушений)
Облучение тазовой области
Нарушение обмена веществ (например, болезнь Аддисона, сахарный диабет, галактоземия [‡])
Опухоли яичников (например, гранулезо-тека-клеточные опухоли, опухоли Бреннера, тератомы, муцинозные или серозные цистаденомы, опухоли Крукенберга, метастатическая карцинома)
Вирусные инфекции (инфекционный паротит)
Другие эндокринные дисфункции
Синдром нечувствительности к андрогенам (тестикуляция)
Врожденный вирилизм надпочечников (врожденная гиперплазия надпочечников, например, в связи с дефицитом гидроксилазы - 17 или недостаточностью лиазы - 17,20) или надпочечниковый вирилизм у взрослых§
Медикаментозная вирилизация (например, андрогены, антидепрессанты, даназол или высокие дозы прогестина)§
Ожирение (способствует избыточной выработке эстрогена)
Синдром поликистозных яичников
Истинный гермафродитизм§
Андроген-продуцирующие опухоли (как правило, яичников или надпочечников)§¶
Опухоли, продуцирующие эстрогены или хорионический гонадотропин человека (гестационная трофобластическая болезнь)
* Орторексия характеризуется одержимостью употреблением здоровой или органической пищи; в сочетании с пищевыми ограничениями это может привести к дефициту питательных веществ и калорий, что приводит к аменорее.
† Гиперпролактинемия из-за других причин (например, гипотиреоз, употребление некоторых лекарственных средств), также может вызывать аменорею.
‡ Based on Berry GT: Galactosemia and amenorrhea in the adolescent.
§Женщины с такими расстройствами могут иметь вирилизацию или неоднозначное строение гениталий.
¶ Вирилизация может возникнуть при синдроме Кушинга вследствие опухоли надпочечника.
АКТГ = адренокортикотропный гормон; ФСГ = фолликуло-стимулирующий гормон; ГнВГ = гонадотропин-высвобождающий гормон; ЛГ = лютеинизирующий гормон.