Некоторые причины нарушений походки
Проблемы
Возможные причины
Нейрогенная хромота (боль, слабость и онемение, что появляются во время ходьбы и уменьшаются во время сидения)
Стеноз поясничного отдела позвоночника
Трудности инициирования ходьбы
Фронтальные или подкорковые расстройства
Нормотензивная гидроцефалия
Болезнь Паркинсона
Нестабильность туловища (напр, покачивание)
Артрит тазобедренных или коленных суставов
Дисфункция мозжечка, подкорковых или базальных ганглиев
Наклон вперед при ходьбе
Остеопороз с кифозом
Шаговая асимметрия (шаги неравной длины)
Очаговые неврологические нарушения
Боль и слабость в одной из ног
Односторонний опорно-двигательный дефицит
Прерывистость походки (остановка и начало ходьбы)
Страх падения
Расстройство фронтальной доли
Нарушение длины и высоты шага
Артрит
Проблемы с ногой
Инсульт
Нарушение ширины шага
Расстройства можечка
Бедренные расстройства
Нормотензивная гидроцефалия