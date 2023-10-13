* Клиническое обследование проводится всегда, но упоминается в этой колонке только тогда, когда это может быть единственным средством диагностики.

† Объем исследования может варьировать; в зависимости от предполагаемого заболевания могут включаться дополнительные методы.

‡Множественная мононейропатия при значительном распространении поражении может проявляться симптомами, сходными с таковыми при диффузных полинейропатиях.