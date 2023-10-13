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Некоторые причины миоклонуса

Причина

Примеры

Дегенеративный процесс в базальных ядрах

Деменция с тельцами Леви

Болезнь Хантингтона

Болезнь Паркинсона

Прогрессирующий надъядерный паралич

мультисистемную атрофию;

Различные варианты деменций

Болезнь Альцгеймера

болезнь Крейтцфельда-Якоба

Прогрессирующие миоклонические энцефалопатии (например, митохондриальные расстройства, некоторые виды эпилепсии, такие как сиалидоз, нейрональный цероидный липофусциноз, болезнь Лафора и болезнь Унферрихта-Лундборга)

Метаболические нарушения

Гиперкапния

Некетотическая гипергликемия

Гипокальциемия

Гипогликемия

Гипомагниемия

Гипонатриемия

Печеночная недостаточность

Уремия

Энцефалопатия, связанная с действием физических факторов или с гипоксией

Поражение электрическим током

Тепловой удар

Гипоксия

Черепно-мозговая травма

Токсическая энцефалопатия

ДДТ

Тяжелые металлы (включая висмут)

Бромистый метил

Вирусные энцефалиты

Летаргический энцефалит

Энцефалит, вызванный вирусом простого герпеса

Постинфекционный энцефалит

Подострый склерозирующий панэнцефалит

Лекарственные средства в токсических или высоких дозах

Антигистаминные препараты

Карбамазепин

Цефалоспорины

Литий

Ингибиторы МАО

Пенициллин

Фенитоин

Трициклические антидепрессанты

СИОЗС

Соли вальпроевой кислоты

*При длительном лечении; дозозависимо.

ДДТ = дихлорфенилтрихлорэтан; МАО = моноаминоксидаза; СИОЗС = селективный ингибитор обратного захвата серотонина.

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