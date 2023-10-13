Некоторые причины миоклонуса
Причина
Примеры
Дегенеративный процесс в базальных ядрах
Прогрессирующий надъядерный паралич
Различные варианты деменций
Прогрессирующие миоклонические энцефалопатии (например, митохондриальные расстройства, некоторые виды эпилепсии, такие как сиалидоз, нейрональный цероидный липофусциноз, болезнь Лафора и болезнь Унферрихта-Лундборга)
Метаболические нарушения
Гиперкапния
Некетотическая гипергликемия
Уремия
Энцефалопатия, связанная с действием физических факторов или с гипоксией
Гипоксия
Токсическая энцефалопатия
ДДТ
Тяжелые металлы (включая висмут)
Бромистый метил
Летаргический энцефалит
Энцефалит, вызванный вирусом простого герпеса
Постинфекционный энцефалит
Подострый склерозирующий панэнцефалит
Лекарственные средства в токсических или высоких дозах
Антигистаминные препараты
Карбамазепин
Цефалоспорины
Литий
Ингибиторы МАО
Пенициллин
Фенитоин
Трициклические антидепрессанты
СИОЗС
Соли вальпроевой кислоты
*При длительном лечении; дозозависимо.
ДДТ = дихлорфенилтрихлорэтан; МАО = моноаминоксидаза; СИОЗС = селективный ингибитор обратного захвата серотонина.